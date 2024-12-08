敘反對派稱抵首都市郊 開始圍城 紐時：伊朗人員撤走 約旦黎巴嫩關邊境

【明報專訊】敘利亞反對派武裝繼續閃電推進，繼攻陷第二大城市阿勒頗及戰略重鎮哈馬後，前日（6日）兵臨第三大城市霍姆斯，並攻下東部和南部兩個主要城市，部分部隊昨日離首都大馬士革只有20公里。反對派隨後更表示，已抵達大馬士革多個郊區，正包圍該市，展開「最後進攻」階段。政府軍節節敗退之際，巴沙爾政權重要靠山伊朗減少支援。美國《紐約時報》引述伊朗官員報道，德黑蘭已開始撤走駐當地的軍事及外交人員。
上月底從敘利亞西北部發起進攻的反對派武裝「沙姆解放組織」（HTS）部隊，前日抵達離中部霍姆斯（Homs）市中心西北約8公里的達爾卡貝拉鎮。另一支反對派部隊昨日佔領鄰近約旦、被視為2011年反對派起義搖籃的南部德拉省（Daraa），部分部隊離大馬士革只有20公里。路透社報道，當地政府軍在協議下同意有序撤退，換取軍官們安全退守至大馬士革。
以色列戈蘭高地增派士兵應對
鑑於敘利亞局勢急轉直下，鄰國約旦和黎巴嫩已分別關閉與敘利亞的部分邊境，以色列昨亦宣布對戈蘭高地增派空軍和地面兵力，以應對「突發事態」。土耳其、伊朗、俄羅斯外長昨在卡塔爾首都多哈會面，尋求解決敘利亞危機方案。
專家：敘政府軍倘不願戰鬥 伊朗無法代戰
隨着敘政府軍持續敗退，巴沙爾兩大盟友之一的伊朗，據報開始撤走軍事人員。《紐時》前日引述區內和3名伊朗官員報道，伊朗從敘利亞撤走的軍事人員中，包括革命衛隊旗下精銳部隊「聖城旅」的高級指揮官及部隊成員，也有一些外交職員。德黑蘭已向駐大馬士革大使館及革命衛隊在敘基地發出疏散令。
為伊朗官員就地區戰略提供意見的專家拉赫馬提（Mehdi Rahmati）解釋撤走原因，說：「假如敘政府軍不願戰鬥，我們（伊朗）作為顧問無法代為出戰並支援他們。」他巴沙爾另一主要盟友俄羅斯前日也呼籲國民離開敘利亞。
（紐約時報/衛報/路透社/法新社）
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