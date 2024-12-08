加國推新北極安全政策 伙美抗中俄

部署監控軍備 設北極大使

外長趙美蘭（Mélanie Joly）和防長布萊爾（Bill Blair）聯合公布達長37頁文件，稱加拿大將向北極地區加派巡邏船、驅逐艦、破冰船、潛艇、軍機和無人機。加拿大亦將跟美國更新北美防禦合作，包括部署新的海上感應器和衛星加強監控。外交方面將新設駐北極大使一職，並由原住民出任，且計劃在阿拉斯加安克雷奇及格陵蘭努克加開領事館。

北極暖化速度平均比世界其他地區快3倍，冰雪融化令各國爭相探索和搶佔化石燃料和礦物等資源。文件提到，加拿大對「俄羅斯在北極地區測試和部署可打擊北美和歐洲的導彈系統」深感困擾，也指控「中國恆常向北極派遣搭載軍民兩用研究設備船艦蒐集數據」。趙美蘭稱北極「已不再是低度緊張地區」，加拿大對當地政策已到轉捩點。布萊爾則表示，北極交通日益暢通誘使各國前往當地，引發安全挑戰和地緣政治競爭。

加拿大特種部隊前指揮官考恩（Glenn Cowan）指出，上述新安全文件雖反映加國試圖自我定位成為嚴肅意義上的北極國家，但他認為僅通過外交和多設幾間領事館，不足以代替長期軍事科技投資和情報工作。

華使館：歪曲中國政策圖抹黑

中國駐加拿大使館發言人同日表示，加拿大的「北極外交政策」文件歪曲解讀中國的北極政策，抹黑中國「依據國際法正常開展的北極活動」，中方對此堅決反對。發言人指出，北極事務不僅涉及北極國家，也關乎國際社會整體利益。作為北極事務重要利益攸關方，中方一貫本著「尊重、合作、共贏、可持續」的基本原則參與北極事務，與各方加強合作，致力維護北極和平穩定，並促進北極可持續發展。

（衛報/金融時報/法新社/中新社）