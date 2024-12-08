馬克龍晤特朗普 澤連斯基加入會談

巴黎聖母院重開 40國政要出席

特朗普的出席令聖母院重開儀式變成外交聚會，不少赴會政要都希望借機在特朗普就職前先與他建立關係。法新社引述烏克蘭政府消息人士稱，澤連斯基除了會與一直支持援烏的馬克龍見面外，也可能與其他人會面，「尤其是特朗普」，最後如願。特朗普曾承諾上任「第一天」就要結束俄烏戰事。美國總統拜登不會出席該儀式，由第一夫人吉爾代表，德國總統施泰因邁爾及英國威廉王子也會出席。

法國政府日前因不信任動議倒台，馬克龍上周四發表全國演說時稱，聖母院重建是國家擺脫政治泥沼的動力來源，「這證明我們有能力做偉大的事，我們可做到不可能的事……這也是我們為國家所需要做的事」。馬克龍上月到完成復修的聖母院視察，讚揚逾千名工匠等參與了這項世紀工程，形容聖母院大火是法國的傷口，但眾人「通過決心、努力和承諾」治癒了它。

重開儀式於當地時間昨晚7時（香港時間周日凌晨2時）開始，由馬克龍發表演說，然後由巴黎主教于爾里克（Laurent Ulrich）主持宗教儀式，象徵性地重新啟動翻新後的巨型管風琴，並帶領祈禱和唱詩歌，最後會播放一場星光熠熠的音樂會，中國鋼琴家郎朗、南非歌劇女高音Pretty Yende有份演出。周日早上將舉行由170名主教和100多名神父主持的彌撒，晚上有第二場向公眾開放的彌撒，而聖母院將於周日正式向外開放。

巴黎聖母院始建於1163年，1345年完工，大火前每年吸引約1200萬人次參觀。2019年4月15日的大火燒毁屋頂橫樑、尖塔和拱頂部分，幸主體建築得以保存。各界之後捐款達8.5億歐元，由2000名石匠、木匠、藝術修復師、工程師和建築師參與復修。

（BBC/法新社/路透社）