百萬人國會外示威 圍國民力量總部

「尹錫悅是內亂禍首須懲處」

國會議員表決彈劾總統和金建希特檢法前，民主勞動組合總聯盟等民間團體已在下午3時起於國會前集會，預計持續至晚上。參加者有工會成員、大學生，還有海軍預備役。他們高叫彈劾口號，又唱民主歌曲。一名帶着子女到來的婦人表示，不滿尹錫悅早上的「道歉講話」，沒有她期待的負責任態度。一名海軍預備役士兵說：「尹錫悅是內亂罪魁禍首，須依法懲處。」

截至當地時間5時半，警方估計近15萬人出席集會，主辦單位則估計多達100萬人。從韓聯社的新聞照片看，示威者擠滿國會大樓周圍多條街道。其後集會民眾因見國民力量黨議員拉隊離場企圖令彈劾案無法通過而感到憤怒，高喊「解散違憲政黨」，又大叫「回去！回去！」，呼籲執政黨議員回議事廳投票。大會動員現場示威者循東、西方包圍整個國會。數以百計民眾則轉而包圍國民力量黨總部，要求該黨解散。

其他城市包括釜山也有反尹錫悅和執政黨示威。另一邊廂，支持尹錫悅的自由統一黨等保守派在光化門廣場集會，有人呼叫「尹錫悅萬歲」及感謝他守護國家。

（朝鮮日報/韓聯社/Newsis）