韓總統彈劾案流產 在野黨稱每周再來 尹錫悅表決前鞠躬道歉 執政黨：等於承諾辭職

執政黨拉隊離場 投票未達門檻

國民力量黨於國會昨天下午5時舉行投票會議前，公開表明反對彈劾立場。在國會首先就調查第一夫人金建希貪污嫌疑的《金建希特檢法》投票中，有6名國民力量黨議員倒戈投贊成票，但最終仍以198票贊成、102票反對，差兩票而未能通過。及後，國民力量黨拉隊集體離場，不參與彈劾尹錫悅動議的不記名投票，令反對派192名議員鐵定不夠票通過彈劾。國會議長禹元植指摘國民力量黨「無視國會和人民」， 但為了等待執政黨議員回心轉意，宣布將投票押後至9時20分開票，最終執政黨只有3名議員投票，結果全院300名議員僅195人投票，未達法定至少200票支持的通過動議門檻，議長宣布「投票不成立」。

在國會外一度有多達100萬民眾集會催促議員通過彈劾，他們聽到彈劾失敗的消息後陸續散去，但揚言不會放棄。主辦集會的工會等民間團體表示周六會再舉行集會。2016年成功彈劾當年總統朴槿惠的逢周末燭光集會持續了23周。

尹稱去留交予黨 不會第二次戒嚴

總統尹錫悅昨天上午10時在總統辦公室發表對國民談話，是事發3日後首次公開露面。他說，今次宣布緊急戒嚴是出自作為國政最終負責人的緊迫感，對導致國民不安、驚恐和不便致以誠摯歉意。他表示，不會迴避事件所要承擔的法律、政治責任，又強調任內「絕對不會出現第二次戒嚴事態」，其總統餘下任期的政局穩定方案，將全權委託給他所屬的執政國民力量黨。分析認為，尹錫悅此說是遵從他所屬的政黨決定。

該黨黨魁韓東勳起初贊成彈劾，表示尹錫悅已無法正常履行職務，提前請辭勢在必行，但到昨日下午改為反對彈劾。《韓民族日報》報道，這跟親尹派人士國民力量黨院內代表秋慶鎬辭任黨職有關。《中央日報》報道，該黨內部觀察表示，由於尹錫悅早上的發言把個人去留交予執政黨，故韓東勳剔除彈劾，改謀推動修憲縮短總統任期，使尹錫悅提前離職。韓東勳晚上表示，尹錫悅在早上的聲明中已表示把職務交予執政黨，事實上就是承諾辭職，該黨將與民主黨協議推動有序辭職。

最大在野黨共同民主黨黨魁李在明則表示，由於公眾普遍要求尹錫悅下台，他發表的演說內容「非常令人失望」，「只是加劇國民感受到的背叛感和憤怒」，又說化解當前政治混亂的唯一辦法是「總統立即辭職或透過彈劾提早卸任」。

另外，檢察廳、警察廳、高級公職者犯罪搜查署已成立專案組調查事件和追究尹錫悅等政、軍、警三方高官的內亂、濫權等嫌疑罪名責任。

（Newsis/韓聯社/朝鮮日報/韓民族日報/中央日報）