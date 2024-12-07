拜登研「預先特赦」特朗普敵視者

恐暗示「特赦者」有罪反招批評

政治新聞網站Politico於周三（4日）率先報道，特朗普過去多次威脅在上台後，會報復曾經針對他的人，加上公開誓言追究批評特朗普人士的帕特爾（Kash Patel）早前獲提名出任聯邦調查局（FBI）局長，令有關「先發制人式」特赦的討論浮現。

《紐約時報》和《華盛頓郵報》周四的報道提到，有望獲「預先特赦」者包括前副總統切尼的女兒利茲、前白宮首席醫療顧問福奇、將離任的特別檢察官史密斯和前參謀長聯席會議主席米利等。

加州大學三藩市法學院教授拉帕波特（Aaron J. Rappaport）指出，預防性的特赦有先例，但過去通常用於總統認為或面臨特定指控或定罪的人，至於針對一段時間內任何已知或未知罪行的全面特赦先例較少。Politico的報道指白宮官員正仔細權衡特赦沒犯罪者的做法，因這會暗示獲「預先特赦」者有不當行為，從而加劇特朗普的批評。

部分人表明會拒絕「好意」

部分或在「預先特赦」名單上的人表明會拒絕「好意」，但亦有憂慮會被報復的人游說希望獲特赦安排。（Politico/紐約時報/華盛頓郵報/名利場）