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分析：民主國「自我政變」趨增 約80%成功

【明報專訊】尹錫悅宣布緊急戒嚴風波被形容為「自我政變」（self-coup）。美國兩名政治學者周四（5日）在政治評論網站The Conversation發表文章，指全球民主國家出現的「自我政變」個案有增加趨勢，當中更有約八成成功。

民選領袖對付國會法院 鞏權阻下台

「自我政變」一般指民選領袖透過非法或非正常行動，自上而下對付體制內其他人，例如國會或法院，以加強自己權力和地位，或者阻止自己下台。卡內基梅隆大學戰略與技術助理教學教授John Chin及賓夕法尼亞州立大學政治學教授賴特（Joe Wright）解釋，一般政變通常為軍人或其他人獲軍方支持企圖奪權，自我政變則是由國家領袖自己發起，具體形式大致有兩種：（1）領袖利用軍隊關閉立法部門或司法部門，以進一步加強自己權力地位和打壓反對者，正如尹錫悅的做法；（2）領袖試圖脅迫官員或立法部門推翻對自己不利的選舉結果。特朗普試圖向副總統和州政府官員等施壓以推翻2020年總統大選結果則屬此類。

兩人收集的數據顯示，連同今次尹錫悅頒戒嚴令在內，二戰結束至今80年來，全球共發生46宗民選領袖自我政變個案，數據顯示，超過一半民主國家的自我政變針對司法或立法，約四成關乎選舉結果或阻止當選人繼任，餘下則針對反對派或政府其他高層。所有個案中有三分之一在2016年或之後發生，二人解釋這可能是由於近年反政變規範（民主國家對政變領袖的懲罰）的衰落，以及個人化政治（personalist politics）的興起，有助政變領袖掌握及保有權力。北非突尼斯總統賽義德（Kais Saied）2021年7月發動自我政變，解散國會，辭去總理，以擴大總統權力，3年多至今仍然在位。

事敗多因軍政精英「褪軚」

對於有約80%的自我政變成功，二人解釋國家領袖一般不會在沒有十足把握、沒足夠盟友支持下發動政變；至於像尹錫悅這類失敗個案，大多數在於參與其中的軍事和政治精英見民眾群情洶湧而「褪軚」。

（The Conversation）

相關字詞﹕自我政變 韓國 政變 尹錫悅 特朗普

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