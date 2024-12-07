韓執政黨黨魁籲尹錫悅停職 恐再下戒嚴令拘政客 兩黨友表態倒戈撐彈劾

韓東勳稱戒嚴當天尹指示拉人

韓東勳昨在國民力量黨最高委員會會議上表示，之前一晚通過可靠消息得知，尹錫悅在宣布戒嚴當天指示其冲岩高中學弟、國防部國防防諜司令呂寅兄以「反國家勢力」為由拘捕個別政治人物，並為此動員情報機構，而呂寅兄則曾計劃將被捕的政客關押在果川市羈押所。韓強調，若尹錫悅繼續履行總統職務，他很有可能再次採取緊急戒嚴等極端行動，從而致國家和國民陷入更大的危險。韓聯社分析認為，韓東勳上述發言或暗示改變立場，支持國會今晚通過尹錫悅總統彈劾案，韓周四尚表示將努力阻止彈劾案獲通過，並要求尹錫悅退出國民力量黨。

國民力量黨周四把「反對彈劾尹錫悅」列為黨綱。韓東勳昨跟尹錫悅會面後表示，雖然國民力量黨對尹錫悅彈劾案的立場很難改變，但堅持尹錫悅應先停職的立場，並表示尹錫悅在會面時稱「目前不會採取任何特別措施」。

將於今天表決的彈劾案須獲三分之二國會議員投贊成票方能通過，目前反對派陣營在共300個議席中佔192席，意味需要最少8名執政國民力量黨議員倒戈，方能通過彈劾案。國民力量黨議員趙慶泰昨在國會回應記者提問表示，認為應盡快縮短表決時間，被指成為首名倒戈支持彈劾尹的執政黨議員。另一國民力量黨國會議員安哲秀同日亦表示，如尹錫悅國會表決前仍未自行下台，他將別無選擇只能同意彈劾案。

最大在野共同民主黨黨魁李在明昨接受路透社訪問時警告，尹錫悅仍有可能在國會表決彈劾案前再頒戒嚴令。就韓東勳的言論，李在明表示韓的言論可能不代表黨的官方立場，但他指出通過彈劾案的可能性正在增加。

國會議長強調不容「二次戒嚴」

對於韓東勳稱尹錫悅有可能再下令戒嚴，國會議長禹元植昨在國會緊急致辭，強調「二度戒嚴是不可能的，也絕不容許」，指如尹錫悅再作出相關錯誤判斷，他與其他國會議員「將不惜一切全力阻止」。代理防長金善鎬則強調，外界盛傳尹將再下令戒嚴並非事實，又指即使再接到戒嚴要求，國防部與軍方都絕對不會接受並配合。

另據韓聯社報道，韓國國家情報院第一次長洪長元（譯音）昨在閉門會議上向國會情報委員會委員長稱，尹錫悅周二晚宣布戒嚴後致電給他，親口指示配合國防部「藉機拘捕個別政治人物」，對象包括禹元植、韓東勳、國會法制司法委員會委員長鄭清來、李在明，以及政治評論網紅金於俊等，尹又表示將下放反間諜偵查權力予國情院。國情院院長趙太庸其後向傳媒澄清尹錫悅未曾下令緝拿政客，他自己就上述說法親自向洪長元求證，而洪稱那是「誤報」。

韓國國防部昨則公布，呂寅兄以及另外兩名指揮戒嚴的軍官——陸軍首都防衛司令李鎮雨和陸軍特戰司令郭種根，即日起停職。

另據韓國蓋洛普周二至周四所作最新民調顯示，對尹錫悅施政不滿比率達75%新高，施政滿意度則為16%，比上周下跌3個百分點，為他上任以來最低。

（韓聯社/中央社）