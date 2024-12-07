美醫保巨擘CEO被殺案 疑兇調情露容貌

轟保險界拒賠 網民「稱快」

警方檢獲彈殼上刻有「deny」（拒絕）、「delay」（拖延）和「defend」（辯解）等字眼，令人猜測槍手動機是否跟湯普森（Brian Thompson）的保險工作有關。《紐約時報》報道，網上有不滿難以向保險公司索賠的民眾就事件留言，對他的死不表同情，並乘機對保險業界普遍的拒賠行為表達不滿。有任職護士貼文指親眼看到保險公司如何拒為垂死病人提供醫療保險而感到難受，因此無法同情死者。大批病人和家屬亦分別在網上訴說與保險公司周旋和遭拒賠經歷。

另一方面，紐約警方周四到曼哈頓上西城區一間旅館調查，並發布旅館閉路電視影片，顯示相信為槍手的容貌。影像顯示該名男子拉下面罩，面露笑容（圖）。有線新聞網絡（CNN）引述執法人員報道，旅館一名女職員接受執法部門問話時稱，跟該男子調情時要求對方拉下面罩，因此閉路電視鏡頭拍攝到對方容貌。CNN又引述執法部門消息人士指，槍手乘搭灰狗巴士在上月24日抵達紐約。該巴士線從亞特蘭大出發，但未知槍手是否從當地或沿線其他地點上車。執法部門官員指，槍手用假證件登記入住旅館，用現金支付住宿費，上月29日曾退房，翌日再登記入住，同住者有兩名男性。

（CNN/華爾街日報）