敘反對派攻陷重鎮哈馬 劍指霍姆斯逼首都 巴沙爾倒台變可能

敘利亞陸軍和武裝部隊總司令部周四發表聲明稱，駐紮在哈馬（Hama）的政府軍已重新部署到城外，「以保護平民生命，防止他們被捲入戰鬥」。聲明說，政府軍過去幾天擊退並挫敗了反對派武裝從各個方向對哈馬發動的襲擊，但隨着對抗加劇且政府軍出現傷亡，反對派武裝得以「在遭受重大損失下」入城。

霍姆斯連接多條能源管道

《華盛頓郵報》指出，反對派奪下哈馬後，得以進一步確保包括阿勒頗（Aleppo）在內他們於北部近期的勝果，而反對派部隊現在只離霍姆斯（Homs）約40公里，並已表明它會是下一目標。霍姆斯人口約80萬，是連接首都大馬士革、敘利亞北部、地中海以至黎巴嫩的十字路口城市，也是多條能源管道經過之處，極具戰略價值。報道指出，若反對派武裝攻陷霍姆斯，恐斷大馬士革與沿海地區的聯繫，反對派只要沿M5高速公路往南185公里就會直抵大馬士革。

華駐敘使館促公民速離境

致力預防和解決國際衝突的非政府機構國際預防危機組織（ICG）高級顧問哈利法說：「若（反對派武裝）繼續按這種速度直撲並奪下霍姆斯局部，外界就真的要認真思考巴沙爾政權要倒台的問題。如今這真的有可能。」不過，瑞士籍敘利亞裔學者達希爾認為，叛軍目前的挺進仍難意味巴沙爾政權快被推翻。他說，俄羅斯和伊朗現時似乎無意放棄支持巴沙爾。

中國外交部昨表示，鑑於當前敘利亞的安全情况，中國駐敘利亞大使館已發出安全提醒，建議中國公民暫勿前往敘利亞，已在當地的中國公民和機構保持高度警惕，加強安全防範，做好應急準備，搭乘商業航班或通過陸路口岸盡快回國或離境。

（華爾街日報/華盛頓郵報/中新社）