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美媒：特朗普擬換佛州州長任防長

【明報專訊】美國多間傳媒周二（3日）引述消息人士指，總統當選人特朗普打算撤換醜聞纏身的防長人選海格塞斯，由佛羅里達州長德桑蒂斯取代。但海格塞斯周三稱特朗普仍支持他，自己永不會退縮。

海格塞斯（Pete Hegseth）被揭涉及性侵及酗酒等問題，能否獲參議院通過防長提名成疑。《華爾街日報》、《哥倫比亞廣播公司》（CBS）及《國家廣播公司》（NBC）等均引述消息人士報道，特朗普考慮改為提名德桑蒂斯出任防長，已跟對方談過希望由他接任。若屬實，這將是兩人關係自總統初選以來一大轉折點，德桑蒂斯曾參與2024共和黨總統初選，其後退選，支持特朗普。儘管他偶爾在政策上批評特朗普，但也小心地避免對這名前總統作人身攻擊，也在特朗普競選期間面對連串官司時為他辯護。德桑蒂斯和特朗普交接團隊未有即時回應相關報道。

海格塞斯周三在社交平台發文，指摘左翼人士以虛假、匿名的消息來源抹黑他，強調自己永不會退縮。海格塞斯同日稍後受訪表示，他早上與特朗普談過，對方未放棄他，反而鼓勵他「繼續戰鬥」。當被問及是否正經歷「卡瓦諾式」的遭遇，海格塞斯說：「卡瓦諾站起來戰鬥，他贏了，希望共和黨人已汲取這個教訓。」2018年卡瓦諾獲提名出任最高法院大法官，但他捲入性侵醜聞，其提名引起爭議，最終仍獲參議院通過提名。

（衛報/金融時報）

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