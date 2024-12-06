美醫保巨擘CEO被殺 彈殼刻字惹注意

紐約酒店外遭連轟多槍

紐約警方表示在現場檢獲的彈殼上面刻有「deny」（否認）、「defend」（防衛）及「depose」（罷免，或法律上指取證）字眼。英國《每日郵報》指有關字眼類似於一本在2010年出版的書Delay, Deny, Defend，該書講述為何保險公司拒絕賠償及人們可採取什麼措施。警方在調查這些彈殼刻字的隱藏信息及是否顯示槍手的犯案動機。

事發於美東時間周三早上6時45分，地點在曼哈頓中城的紐約希爾頓中城酒店外，湯普森原定到酒店出席集團的年度投資者會議。《紐約時報》引述閉路電視片段報道，湯普森正要走進酒店時槍手從後接近並開槍。湯普森先是踉蹌一下，然後轉向施擊者。片段亦顯示槍手行兇時槍械卡彈，在處理卡彈問題後再度開槍。湯普森倒臥行人路後，槍手逃離現場。

警方指戴口罩、背着灰色背囊的槍手徒步離開現場，再騎上電動單車前往中央公園。紐約市警察局探長肯尼（Joseph Kenny）稱湯普森顯然是施襲目標，但原因未明。警察局長蒂施（Jessica Tisch）指事件似乎並非隨機暴力行為，一切迹象顯示這是「有預謀、預先計劃、針對性的攻擊」。

湯普森的妻子向全國廣播公司新聞（NBC News）表示稱丈夫曾受威脅，但她不知道細節，她猜測動機或涉及保險問題。集團行政總裁威蒂（Andrew Witty）在會議開始後1小時表示因發生嚴重醫療事故，宣布活動取消。事發現場數個街區外的洛克菲勒中心原定在案發後數小時，舉行紐約市年度聖誕樹亮燈儀式，警方表示會加強保安。

（中央社/路透社/彭博社）