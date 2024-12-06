韓亂局未穩日揆弱勢 動搖美三方抗朝制華

特朗普質疑同盟 石破茂民望低

《紐約時報》周三（4日）引述專研東北亞政治的澳洲國立大學國際關係講師理查森（Lauren Richardson）指出，如目前在野的韓國共同民主黨重掌政權，很可能尋求中美之間對冲，降低美日韓合作重要性。此外，《紐時》指美國和日本分別正面臨政治形勢不確定，亦勢將削弱美日韓合作：特朗普首次執政時已常指控日韓搶佔美國軍事資源，亦熱中於跟朝鮮最高領導人金正恩作個人外交，但無法阻朝推進研製核武和導彈。日本自民黨為首的執政聯盟則在10月底眾議院大選中未能取得過半議席，首相石破茂現領導少數派政府，相對勢弱。

華盛頓傳統基金會東北亞高級研究員克林納（Bruce Klingner）說：「尹氏自傷，再加上日本領導被削弱，美國在對抗中國方面只剩下兩個軟弱參與者。」

專家稱日韓關係前景不明朗

美利堅大學國際關係及韓國研究助理教授李智英則指出，日韓破冰是美日韓合作的最重要關鍵，而這基本是尹錫悅以個人取態改善對日關係的成果，面對當前形勢劇變，日韓關係前景極不明朗。日媒昨報道，日本政府原擬安排石破茂下月訪韓並跟尹錫悅會面，但有內部相關人士承認在當下情况讓石破訪韓相當困難。日本防相中谷元今年內訪韓的計劃已大致確認將延期。擔任日本國會日韓議員聯盟會長的自民黨副總裁菅義偉，也暫擱置原定本月中訪韓。

縱美日韓高層交流或暫受干擾，《華盛頓郵報》周三引述一名美國官員稱，較低層級廣泛日常交流有望持續，三方合作戰略設計防受任何頂層政治改變或混亂影響。

（紐約時報/華盛頓郵報/中央社）