韓亂局未穩日揆弱勢 動搖美三方抗朝制華

【明報專訊】韓國戒嚴風波影響深遠。分析認為，尹錫悅因頒布戒嚴令面對彈劾，加上質疑同盟體系的特朗普即將重返白宮，以及日本首相石破茂民望低，令美國拜登政府力推的美日韓三方安全合作以對抗朝鮮和中國的盤算，恐將面臨破局危機。
特朗普質疑同盟 石破茂民望低
《紐約時報》周三（4日）引述專研東北亞政治的澳洲國立大學國際關係講師理查森（Lauren Richardson）指出，如目前在野的韓國共同民主黨重掌政權，很可能尋求中美之間對冲，降低美日韓合作重要性。此外，《紐時》指美國和日本分別正面臨政治形勢不確定，亦勢將削弱美日韓合作：特朗普首次執政時已常指控日韓搶佔美國軍事資源，亦熱中於跟朝鮮最高領導人金正恩作個人外交，但無法阻朝推進研製核武和導彈。日本自民黨為首的執政聯盟則在10月底眾議院大選中未能取得過半議席，首相石破茂現領導少數派政府，相對勢弱。
華盛頓傳統基金會東北亞高級研究員克林納（Bruce Klingner）說：「尹氏自傷，再加上日本領導被削弱，美國在對抗中國方面只剩下兩個軟弱參與者。」
專家稱日韓關係前景不明朗
美利堅大學國際關係及韓國研究助理教授李智英則指出，日韓破冰是美日韓合作的最重要關鍵，而這基本是尹錫悅以個人取態改善對日關係的成果，面對當前形勢劇變，日韓關係前景極不明朗。日媒昨報道，日本政府原擬安排石破茂下月訪韓並跟尹錫悅會面，但有內部相關人士承認在當下情况讓石破訪韓相當困難。日本防相中谷元今年內訪韓的計劃已大致確認將延期。擔任日本國會日韓議員聯盟會長的自民黨副總裁菅義偉，也暫擱置原定本月中訪韓。
縱美日韓高層交流或暫受干擾，《華盛頓郵報》周三引述一名美國官員稱，較低層級廣泛日常交流有望持續，三方合作戰略設計防受任何頂層政治改變或混亂影響。