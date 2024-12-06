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頒令前4小時警待命 尹強壓內閣推戒嚴

【明報專訊】韓國周二深夜緊急戒嚴令維持約6小時匆匆落幕，背後決策過程有待弄清。路透社周三（4日）引述多名當地官員及議員消息報道，總統尹錫悅頒令前數小時已通知警察首長待命，並召開內閣會議商討事件。當晚的緊急戒嚴令由跟尹就讀同一中學的「冲岩派」（源於校名）防長金龍顯建議，遭會上大部分閣員反對，但尹一意孤行並最終頒令。

「冲岩派」前防長主導建議

十多名韓國官員、國會議員及職員向路透社透露，尹錫悅周二晚10時27分頒布緊急戒嚴令前約4小時，已通知警察廳長待命，到晚上約9時，尹召開內閣會議商討，會上大部分閣員均反對實施戒嚴，包括總理韓悳洙、外長趙兌烈及財長崔相穆等，但尹仍一意孤行頒令。其中4名知情人士稱，戒嚴令由跟尹同樣曾就讀冲岩高中的防長金龍顯主導建議。軍方消息人士稱，金龍顯提議戒嚴的原因是認為「尹已被反對派逼至走投無路」，但否認金早於9月國會確認其任命前已經策劃發動戒嚴。金龍顯於周三已辭任防長。

韓媒周三報道，反對派正要求調查及追究其他冲岩派高官是否事前密謀戒嚴政變，對象包括行政安全部長官李祥敏。《中央日報》指，只有防長和行政安全部長才有權建議總統戒嚴，而李於周三臨時中止在蔚山的公務行程，返回首爾參加內閣會議。行政安全部相關人士稱李未建議戒嚴，但未知是否在會上表同意。

副防長：國會軍人沒攜實彈

戒嚴司令、陸軍參謀總長朴安洙昨向國會稱自己雖是軍事專家，但並不精於戒嚴法律條文，只在收到通知後，負責把戒嚴令發出去。現代替金龍顯署理防長一職的副防長金善鎬供稱，自己僅在看到電視新聞後才知實施戒嚴，事先不知情，又表示事發時部署到國會軍人沒攜實彈。

朴安洙又向國會表示，面對在野黨成員及民眾市民戒嚴期間包圍國會頑強抵抗，陸軍特戰司令郭種根曾向他提議用電擊槍和空包彈應對，但戒嚴高層討論後否決了該做法。

（路透社/BBC/韓民族日報）

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