尹錫悅彈劾擬明表決 警查內亂罪 辭職防長被禁出境 各地續爆「倒尹」示威

尹錫悅周二深夜突然頒布緊急戒嚴令，後在議員緊急開會投票後，受壓於大約6小時後撤除。《韓民族日報》昨報道，由共同民主黨為首的六大在野黨共同提出的彈劾案指出，「尹錫悅總統為逃避（韓國）國民要求對其本人和配偶犯罪行為查明真相和定罪，指示部下防長金龍顯等人非法動員軍隊，使憲法機關陷入癱瘓，企圖中斷憲政秩序，並以此犯下企圖永久篡奪權力的內亂未遂」。

需8執政黨議員倒戈通過彈劾

按規定，國會須在彈劾案呈報24小時後、72小時之內投票表決。反對派陣營在當地周四零時49分呈報針對尹錫悅的彈劾案，意味最快周五凌晨便可作表決，但共同民主黨打算待周六晚，以同時表決該彈劾案，以及原定下周二投票、針對第一夫人涉操控股價的《金建希獨檢法》議案。這既為爭取時間游說執政黨國民力量黨議員倒戈，亦為避免該黨議員集體缺席尹案表決。韓國官員彈劾案須國會過半議員發起、且三分之二人投贊成票方能通過，由於反對派在共300席的國會佔192席，意味尹錫悅彈劾案須執政國民力量黨議員最少8人倒戈贊成，方達三分之二通過門檻。

國民力量黨黨魁韓東勳昨首對彈劾尹錫悅明確表態，稱為防國家在總統被彈劾後陷亂局，自己將努力阻止彈劾案獲得通過。國民力量黨亦已把「反對彈劾尹錫悅」定為黨綱，令彈劾案獲通過的可能性降低。但韓東勳同時辯解，國民力量黨並非擁護戒嚴令，認為所有有份策動戒嚴的官員都應承擔責任。他亦再要求尹錫悅退出國民力量黨。昨有民調顯示，多達73.6%韓國民眾支持彈劾尹。

反對黨亦正尋求彈劾其他深度參與戒嚴令的內閣官員，包括被指建議及「直接指揮」戒嚴的防長金龍顯，以及行政安全部長官李祥敏。警察廳國家偵查本部則已就反對黨及社運人士指控尹、金、李，以及被任命作戒嚴司令的陸軍參謀總長朴安洙涉內亂等罪展開調查。勞動黨、綠色黨、正義黨3個在野黨周三以內亂罪向首爾中央地方檢察廳控告尹、金、朴3人涉內亂罪，檢方已另展調查，昨禁金龍顯出境。在野黨昨在國會行政安全委員會通過決議，要求「拘捕內亂罪嫌疑分子」。

任戒嚴司令 參謀總長請辭

金龍顯周三引咎辭職後，尹錫悅昨提名駐沙特阿拉伯大使崔秉赫為新任防長。朴安洙周三亦主動辭去陸軍參謀總長，但尹錫悅拒絕受理。《韓國時報》周三報道，尹錫悅此前在政府會議上一直為實施戒嚴辯護，稱只為了「防範反對黨濫用彈劾程序」，頒布戒嚴令符合憲政及法律程序。

另外，韓國國會昨通過彈劾監查院院長崔載海的議案，屬該國史上首次監查院院長被彈劾停職，共同民主黨以監查院對總統辦公室和官邸搬遷工作監督及調查不足為由，發起彈劾崔。同日，六大在野黨表決通過彈劾首爾中央地方檢察廳廳長李昌洙及兩名檢察官，共同民主黨認為3人未切實調查第一夫人金建希參與操縱汽車公司股價案。

（韓聯社/韓民族日報/韓國時報/BBC）