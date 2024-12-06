製人工日食研日冕 歐太空總署兩衛星升空

火箭在當地時間周四下午4時4分在斯里赫里戈達島（Sriharikota）的薩蒂什達萬太空中心發射升空，24分鐘後宣布衛星進入軌道。

每年製50次6小時日食

Proba-3任務是ESA首次在太空軌道嘗試以精確編隊飛行，兩枚衛星會以誤差不多於一毫米的精確度圍繞地球飛行。兩枚衛星會在兩年間每年製造50次長6小時的人工日食，讓科學家研究日冕。若按計劃運作，兩枚相距約150米的衛星就能跟太陽對齊，牽頭的衛星會在另一枚衛星投下陰影，讓後者配備的儀器測量太陽日冕，即太陽的最外層。

傳統上科學家都在日食期間研究日冕，因月球阻擋太陽光，得以讓人在地球觀察到日冕。然而這種方式需要科學家追蹤全球的日食，通常亦只有數分鐘時間觀測，亦受雲層影響。

ESA的Proba項目經理加拉諾（Damien Galano表示稱任務非常具挑戰性，因要控制兩枚衛星的飛行路徑。

（路透社/法新社/衛報）