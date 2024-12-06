法政府倒台 僵局未解 62年來首名總理遭彈劾攆走

今場政治風暴導火線，源於巴尼耶周一引用憲法第49條第3款，繞過國會強行通過2025年預算案中受爭議的社會安全預算案，引發極右的國民聯盟（RN）及左翼陣營不滿，對他的少數派政府提出不信任動議。在兩派聯手下，不信任動議周三在577席的國會中以過半的331票通過。

馬克龍盼周六前公布新總理

巴尼耶政府提出的預算案，是通過加稅和削減開支節省600億歐元，以減少法國的赤字。他在國會投票前向議員們表示，「赤字的現實」不會因為譴責動議而消失，無論下一屆政府由誰領導，赤字都會重新困擾他們。政府倒台後，巴尼耶周四將辭職。領導國民聯盟的馬林勒龐強調，總統任命的新總理將要與國民聯盟及國會中其他政黨一起制定新預算案。

馬克龍將於當地時間周四晚發表講話。路透社昨引述消息人士報道，馬克龍打算盡快任命新總理接替巴尼耶，希望在周六巴黎聖母院舉行重開儀式前公布總理人選。不過，他亦可要求巴尼耶及現任閣員留任看守政府，以便他有時間物色獲跨黨派支持的總理，令法案可順利通過。馬克龍可選擇的合適人選不多，防長勒科爾尼（Sebastien Lecornu）、馬克龍的中間派盟友貝魯（Francois Bayrou）及左派社會黨前總理及內政部長卡澤納夫（Bernard Cazeneuve）都可能是總理人選。

黨派分歧嚴重 預算案難獲通過

現時法國國會分裂嚴重，任何人做總理都會遇到類似巴尼耶面對的挑戰，即如何讓預算案在國會獲得通過。巴黎政治學院政治學家考特雷斯說，法國政治僵局將持續，「新政府存在迅速下台的風險，就像巴尼耶一樣」。

（金融時報/路透社/法新社）