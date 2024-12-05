美防長人選被揭嗜酒 出鏡前滿身酒氣

兩名霍士消息人士表示，自海格塞斯（Pete Hegseth）2017年擔任Fox and Friends Weekend主持以來，他們有十多次在他出鏡前聞到其身上有酒氣。其中一名消息人士稱，就在上個月他們還聞到海格塞斯身上有酒味，並聽到他說今秋宿醉的事。報料者因為憂慮遭到報復而拒絕公開身分。

《紐約客》雜誌周日報道，海格塞斯加入霍士前，曾在兩個非牟利退伍軍人組織工作期間多次醉酒，其中一次甚至要被扶離活動現場。特朗普交接團隊發言人表示，有關海格塞斯的指控「完全沒根據且不實」。

「不夠忠誠」緝毒局長獲提名者退出

另一方面，獲特朗普提名出任緝毒局（DEA）局長的佛州警長克羅尼斯特（Chad Chronister）周二宣布退出提名，是特朗普人事名單中第二名放棄者。特朗普保守派支持者曾批評克羅尼斯特在新冠疫情期間堅持執行防疫規則，部分盟友認為他不是真正共和黨人，亦並非特朗普忠實支持者。

（NBC/BBC/CNN）