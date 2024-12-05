法議會不信任投票解散政府 總統馬克龍不辭職

【明報專訊】法國總理巴尼耶因引用憲法機制，繞過國會強行通過受爭議的社會安全改革預算案，觸發極右和左翼政黨議員對巴尼耶領導的少數派政府提出不動信任動議，國會於當地時間周三（4日）表決，由於反對派佔國會過半數，幾可肯定巴尼耶政府將被迫下台，是逾60年來首個因不信任投票而倒台的法國政府。總統任期至2027年才屆滿的馬克龍周二在沙特訪問期間表示，他不會辭職，「我兩次由法國人民選出（當總統）。我為此感到非常自豪，我會用我所有的力量兌現這份信任，直到最後一秒」。
馬克龍：兌現選民信任至最後一秒
眾議院於巴黎時間周三下午4時（香港周三晚上11時）就不任信動議展開辯論，約3小時後表決。上台僅3個月的巴尼耶（Michel Barnier）周二晚在電視訪問中表示，他仍願意與馬林勒龐領導的極右政黨國民聯盟（RN）及其他政黨就預算案談判，並表示其政府可挺過不信任投票。不過國民聯盟周三早上表明，他們會聯合左翼政黨投票推翻巴尼耶政府，若兩派聯手有足夠票數通過動議。
如無意外，巴尼耶政府將成為法國第五共和1958年成立以來「最短命」政府，但預計總統馬克龍會要求巴尼耶留下擔任看守總理，直至他宣布新總理人選，估計需時數周。看守政府原則上可通過特別緊急預算立法，將今年的開支限制和稅收規定延續至明年，意味不會立即出現如美國式的政府停擺風險。不過多名反對派人士甚至親總統派別也有聲音表示，馬克龍應辭職以解決目前的政治危機，巴尼耶受訪時強調，馬克龍是「穩定局勢的保證」。
（BBC/法新社/路透社）
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