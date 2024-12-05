法議會不信任投票解散政府 總統馬克龍不辭職

馬克龍：兌現選民信任至最後一秒

眾議院於巴黎時間周三下午4時（香港周三晚上11時）就不任信動議展開辯論，約3小時後表決。上台僅3個月的巴尼耶（Michel Barnier）周二晚在電視訪問中表示，他仍願意與馬林勒龐領導的極右政黨國民聯盟（RN）及其他政黨就預算案談判，並表示其政府可挺過不信任投票。不過國民聯盟周三早上表明，他們會聯合左翼政黨投票推翻巴尼耶政府，若兩派聯手有足夠票數通過動議。

如無意外，巴尼耶政府將成為法國第五共和1958年成立以來「最短命」政府，但預計總統馬克龍會要求巴尼耶留下擔任看守總理，直至他宣布新總理人選，估計需時數周。看守政府原則上可通過特別緊急預算立法，將今年的開支限制和稅收規定延續至明年，意味不會立即出現如美國式的政府停擺風險。不過多名反對派人士甚至親總統派別也有聲音表示，馬克龍應辭職以解決目前的政治危機，巴尼耶受訪時強調，馬克龍是「穩定局勢的保證」。

（BBC/法新社/路透社）