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戒嚴軍闖國會 議員爬牆入議事堂

【明報專訊】韓國總統尹錫悅周二晚頒下戒嚴令後，近300名戒嚴軍乘直升機或翻牆進入國會大樓，其間並用槌和步槍打破玻璃窗強闖議事堂。反對派共同民主黨則緊急召集議員到國會推翻戒嚴令，部分議員趕到時遭警方阻止進入，有人要翻牆入內，有反對派政客稱「為救民主」，在安全部隊腳間匍匐前行才得以進入國會。在國會外數以千計示威者冒着嚴寒與警對峙，要求撤銷戒嚴令及彈劾尹錫悅，有人甚至以身體擋着裝甲車。

為共同民主黨秘書長金潤德工作的鄭洙妍（音譯）周三表示，當尹錫悅頒布戒嚴令不久，她便趕往國會，這時軍方直升機在上空盤旋，大批軍警擋住她及其同事，她設法在一名警員的腿間爬過去。 一些武裝部隊試圖進入國會議事堂，與議員、助理和工作人員爆發衝突。鄭洙妍說：「士兵試圖進入大樓，我們用滅火筒抵抗……他們全副武裝，我們擔心會有流血事件。」有反對黨工作人員一進入國會，就用沙發和咖啡桌作障礙，好讓議員能聚在一起投票否決戒嚴令。

60歲議員勾光州回憶：我們不能輸

尹錫悅宣布戒嚴令人回想起40多年前韓國軍事統治的黑暗歲月。60歲的議員丁秦旭表示，周二晚翻牆進入國會時勾起其故鄉1980年光州事件的記憶。他說：「那是一種無法形容的恐懼和憤怒，以及我們這次不能輸的感覺。」

數以千計示威者周二晚湧到國會外，有人與特種部隊正面抗衡，共同民主黨的35歲政客安桂玲（音譯）說：「你們不覺得羞恥嗎？」她抓住一名士兵的槍，質問對方為何要對付手無寸鐵的平民，其間士兵一度擎槍指向她。

在戒嚴令頒布後兩個多小時後，國會表決通過解除戒嚴，武裝部隊離開國會議事堂，示威者拍手慶祝並高喊：「我們贏了！」

民眾驚怒 感覺像緬甸朝鮮

這場深夜戒嚴鬧劇一度令民眾感到震驚及困惑。有首爾居民稱，在半夜聽到直升機在住處上空盤旋，「就像是緬甸的政變場景」。民眾最初對戒嚴令不解，後來弄清楚這是尹錫悅為了解決自己的政治危機而作出的激進舉措，令公眾感憤怒，一名民眾指摘尹錫悅嘗試限制人民的自由和權利，「我害怕韓國會變成另一個朝鮮」。有商人批評尹鹵莽行事稱：「貨幣匯率大跌……這將嚴重影響進口原材料（價格）。」

（每日電訊報/BBC/紐約時報）

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