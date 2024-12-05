貿然頒戒嚴令 韓總統遭彈劾 尹錫悅施政受阻發難 錯判形勢引火燒身

尹錫悅的緊急戒嚴令由周二晚10時27分宣布、11時生效，至國防部翌晨4時解散戒嚴司令部，國務會議後4時半解除，只持續約6小時。這是韓國繼1979年10月事隔45年，以及1987年實現民主化以來首次頒布戒嚴令。尹宣稱宣布緊急戒嚴令是為剷除「從北（親朝鮮）勢力」，維護「自由憲政秩序」。惟其理據被指牽強，惹起韓國朝野憤怒，輿論和民眾一面倒批判，指摘其鹵莽決定損害經濟、安全、國格，並質疑是否合憲合法及要對其究責。

6黨提彈劾動議 轟本質屬「政變」

民主黨等6個在野政黨191名議員昨聯名提出彈劾尹錫悅動議，預計周五或周六可以表決。若全院300席有最少三分之二議員贊成，彈劾案便將提交憲法法院審理。這是韓國史上第三次彈劾總統，2016年時任總統朴槿惠便遭彈劾落台。

在野第二大祖國革新黨代表曹國認為尹錫悅行為觸犯「內亂罪」、「軍事叛亂罪」，該黨議員已向首爾中央地方檢察廳檢舉尹錫悅涉嫌「內亂」。民主黨的聲明批評尹的所為「本質上是一場政變」。

執政黨促尹退黨 內閣總辭

尹的所為亦不獲自己所屬政黨支持。執政國民力量黨代表韓東勳於戒嚴宣布之初，已直指頒布戒嚴是「錯的」。他還與7名同黨議員參與了贊成解除解嚴令的國會表決。雖然執政黨沒有參與彈劾，但該黨領導層昨晨開會後決定要求尹錫悅退黨，並要求內閣總辭、國防部長辭職。

65歲國防部長金龍顯於傍晚宣布「會對這次緊急戒嚴引發的所有相關事件負起責任，已向總統辭職」。韓國多個傳媒報道，是金龍顯「直接建議」尹錫悅宣布緊急戒嚴的。

防長被指建議頒戒嚴令

韓國現屬「朝小野大」局面，執政國民力量黨在國會只佔約三分之一議席。一些分析認為，尹錫悅想藉戒嚴對抗民主黨政治攻勢，詎料如今引火上身。尹錫悅自2022年大選險勝於5月上台，國會一直由民主黨控制，今年4月國會選舉後執政黨議席進一步萎縮，政府更淪跛腳鴨。尹妻金建希又受干政、貪污的醜聞纏擾。尹錫悅這兩年幾的支持率偏低，周一公布民調數字為25%。

為追究戒嚴決定的責任，全國民主勞動組合總聯盟轄下有19萬成員的全國金屬工會宣布由下周三（11日）起無限期罷工，逼令尹錫悅辭職。韓國多地昨有反尹示威。

韓國宣布緊急戒嚴引發國際關注。美國表示事前未收通知，但對於韓國最後解除戒嚴令表示舒一口氣。瑞典首相克里斯特松、日本防衛大臣中谷元皆押後訪韓計劃。

（韓民族報/首爾經濟/韓聯社/KBS）