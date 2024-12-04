今不信任投票 法政府倒台危機 總理繞國會強推財案惹反彈

【明報專訊】法國總理巴尼耶周一（2日）引用憲法機制，繞過國會表決強行通過財政預算案中不獲反對派支持的社會安全預算案，引發極右的國會最大黨國民聯盟（RN）及左翼陣營不滿。國民聯盟領袖馬林勒龐宣布會聯同左翼陣營啟動不信任動議，推翻巴尼耶領導的少數派政府。不信任投票最快於今天（4日）舉行，由於反對派佔國會過半數，如無意外動議將很大機會通過，令法國出現自1962年以來再有政府被迫解散的局面，威脅該歐洲第二大經濟體的政經穩定。
面臨1962年以來再有政府被迫解散
法國政府目前赤字高達1540億歐元（約1.26萬億港元），巴尼耶（Michel Barnier）9月初上任後致力開源節流，提出的預算案包含加稅和減省開支，如恢復在能源危機中暫停的電力消費稅，以及省減涉及福利、醫療、退休金和地方政府的支出，務求為庫房進帳600億歐元（約4900億港元），使赤字佔國內生產總值（GDP）的比例由今年估計的6.1%降至明年的5%。
不過，在全院577席國民議會（下院）內佔142席的最大黨國民聯盟和共佔193席的左翼政黨陣營，俱反對當中部分內容。國民聯盟抨擊預算案內容將衝擊家庭收入。巴尼耶上周四作出妥協，同意不恢復徵收電力稅，周一又放棄了削減藥物報銷的方案，但在國民聯盟要求退休金增幅跟通脹掛鈎一點，巴尼耶顧慮到政府開支，拒絕讓步。馬林勒龐表明，巴尼耶在退休金上不讓步的話就不會支持法案。
巴尼耶周一動用憲法第49條第3款，繞過國會通過了3條預算法案之中的《社會保障融資法案》。憲法第49條第3款賦予政府毋須國會投票下通過法案的權力。不過，條款亦列明國會可以作為制衡，只要有最少十分之一議員支持，就可在24小時內對政府提出不信任動議，並於48小時後投票。
馬林勒龐威脅展開不信任動議程序時，批評巴尼耶不願意回應國民聯盟1100萬選民的要求，現在需面臨後果。
法新社引述國會消息人士報道，眾議院將於周三下午4時（香港周三晚上11時）就不信任動議展開辯論，同日表決，只要得到288票支持即可通過，到時除了預算法案會被否決，只有3個月的巴尼耶內閣亦會倒台，將是1962年龐比度政府倒台以來首次。馬克龍到時將要委任新總理，或者讓看守政府以最低限度方式運作，直至有新總理人選或任命無政黨背景的技術官僚政府。由於馬克龍已於今年6月解散過一次國會提前大選，憲法規定一年內不可再這樣做，因此他目前不能透過解散國會化解議會混亂情况。
明年7月前難再大選 政府受掣肘
法國政府須於本月21日前通過預算案，否則政府明年便得關門。雖然看守官員可緊急立法避免政府關門，但此舉未經過考驗。事態發展將使法國陷入未知的政治、法律和經濟領域。財長阿爾芒（Antoine Armand）曾警告，「沒預算案和政治穩定，會使法國債務融資成本一下子激增」。他周二在電視台形容「國家處於轉捩點」，政客們有責任「使國家不陷入不穩定」。
分析：左右派盼製混亂逼馬克龍辭職
分析相信，左右兩派都希望製造政治混亂逼馬克龍辭職。極左「不屈法國」黨主席帕諾（Mathilde Panot）在社交平台寫道：「巴尼耶垮台已成定局。馬克龍將是下一個。」
受政經不利消息影響，法國10年期國債孳息率上周四飈至等同希臘同期水平，為歷來首次。資金流入德國債市避險，法國和德國10年期國債孳息率差距上星期擴大至2012年歐元區主權債務危機以來最高水平。法國股市自馬克龍6月宣布提前大選以來亦已累計下跌約一成，今年跌約4%，跑輸德國及英國。