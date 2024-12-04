今不信任投票 法政府倒台危機 總理繞國會強推財案惹反彈

面臨1962年以來再有政府被迫解散

法國政府目前赤字高達1540億歐元（約1.26萬億港元），巴尼耶（Michel Barnier）9月初上任後致力開源節流，提出的預算案包含加稅和減省開支，如恢復在能源危機中暫停的電力消費稅，以及省減涉及福利、醫療、退休金和地方政府的支出，務求為庫房進帳600億歐元（約4900億港元），使赤字佔國內生產總值（GDP）的比例由今年估計的6.1%降至明年的5%。

不過，在全院577席國民議會（下院）內佔142席的最大黨國民聯盟和共佔193席的左翼政黨陣營，俱反對當中部分內容。國民聯盟抨擊預算案內容將衝擊家庭收入。巴尼耶上周四作出妥協，同意不恢復徵收電力稅，周一又放棄了削減藥物報銷的方案，但在國民聯盟要求退休金增幅跟通脹掛鈎一點，巴尼耶顧慮到政府開支，拒絕讓步。馬林勒龐表明，巴尼耶在退休金上不讓步的話就不會支持法案。

巴尼耶周一動用憲法第49條第3款，繞過國會通過了3條預算法案之中的《社會保障融資法案》。憲法第49條第3款賦予政府毋須國會投票下通過法案的權力。不過，條款亦列明國會可以作為制衡，只要有最少十分之一議員支持，就可在24小時內對政府提出不信任動議，並於48小時後投票。

馬林勒龐威脅展開不信任動議程序時，批評巴尼耶不願意回應國民聯盟1100萬選民的要求，現在需面臨後果。

法新社引述國會消息人士報道，眾議院將於周三下午4時（香港周三晚上11時）就不信任動議展開辯論，同日表決，只要得到288票支持即可通過，到時除了預算法案會被否決，只有3個月的巴尼耶內閣亦會倒台，將是1962年龐比度政府倒台以來首次。馬克龍到時將要委任新總理，或者讓看守政府以最低限度方式運作，直至有新總理人選或任命無政黨背景的技術官僚政府。由於馬克龍已於今年6月解散過一次國會提前大選，憲法規定一年內不可再這樣做，因此他目前不能透過解散國會化解議會混亂情况。

明年7月前難再大選 政府受掣肘

法國政府須於本月21日前通過預算案，否則政府明年便得關門。雖然看守官員可緊急立法避免政府關門，但此舉未經過考驗。事態發展將使法國陷入未知的政治、法律和經濟領域。財長阿爾芒（Antoine Armand）曾警告，「沒預算案和政治穩定，會使法國債務融資成本一下子激增」。他周二在電視台形容「國家處於轉捩點」，政客們有責任「使國家不陷入不穩定」。

分析：左右派盼製混亂逼馬克龍辭職

分析相信，左右兩派都希望製造政治混亂逼馬克龍辭職。極左「不屈法國」黨主席帕諾（Mathilde Panot）在社交平台寫道：「巴尼耶垮台已成定局。馬克龍將是下一個。」

受政經不利消息影響，法國10年期國債孳息率上周四飈至等同希臘同期水平，為歷來首次。資金流入德國債市避險，法國和德國10年期國債孳息率差距上星期擴大至2012年歐元區主權債務危機以來最高水平。法國股市自馬克龍6月宣布提前大選以來亦已累計下跌約一成，今年跌約4%，跑輸德國及英國。

（路透社/法新社/彭博社）