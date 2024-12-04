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韓總統頒戒嚴 國會即晚解除 45年來首頒令 禁示威集會政治活動

【明報專訊】韓國總統尹錫悅周二（3日）晚上突然頒布「緊急戒嚴」，表示是為了「清除親朝鮮勢力，維護自由憲政秩序」。這是韓國繼1979年10月事隔45年、及1987年實現民主化以來首次頒布戒嚴令，韓國禁止示威集會等政治活動。尹錫悅在電視講話中間接抨擊佔國會大多數的共同民主黨為「親朝鮮反國家勢力」，指該國最大在野黨「立法獨裁」，屢興彈劾，癱瘓政府，窒礙國家發展。反對派共同民主黨隨即召集全體黨員開會和到國會，並於當地周三1時許，包括18名執政黨議員在內的190名出席議員全體通過解除戒嚴，按憲法尹錫悅必須遵從，事態發展待觀望。

尹錫悅於當地時間晚上10時46分，突然從位於龍山的總統辦公室發表全國緊急電視講話，宣布緊急戒嚴。他在講話中點名指摘共同民主黨，試圖以彈劾癱瘓政府行政和司法部門，並不惜利用彈劾預算案為「政治鬥爭的手段」，企圖透過「立法獨裁」來癱瘓國家司法和行政系統，從而推翻民主制度。

不滿在野黨癱瘓政府阻預算案

他謂自2022年5月就職，彈劾案多達22宗，而自6月國會改選就有10名官員受彈劾，當中包括行政安全部長（內政部長）及法官、檢察官等。他說：「不僅世界各國並無這樣的先例，我國建國以來也完全沒有過這樣子。」

尹錫悅批評反對黨在國會審核國家預算案的過程中，要求大幅削減維護公共秩序、軍官薪津等政府項目的預算，損害國家發揮職能，並可使韓國成為「毒品天堂」。他說：「這些都顯然是旨在通過踐踏自由大韓民國憲政秩序，破壞憲法與法治，擾亂國家機關，好便發動內亂的反國家行為。」

央視新聞引述分析，近期韓國在野黨推動針對尹錫悅總統夫人的一系列立法，以及彈劾檢察官等公職人員、阻撓預算案可能是尹錫悅宣布「緊急戒嚴」的導火線。 韓國戒嚴司令部在尹宣布後隨後公布6項措施（見表），包括禁止政治結社、集會、示威等政治活動，所有媒體和出版活動都受到戒嚴司令部的管制。違反戒嚴令者可以在沒有逮捕令的情况下被逮捕。

依憲可解除 沒註明執行時間

按韓國憲法，總統宣布戒嚴令時須立即通知國會，而國會得過半數在席議員同意下，可要求解除戒嚴令。BBC駐韓記者稱國會通過解除後，總統按憲法需要遵守，但沒有註明何時要執行，所以技術上戒嚴仍維持。另據韓媒引述匿名國防部官員稱，將維持戒嚴令。

尹錫悅昨晚甫宣布戒嚴，共同民主黨馬上召集全體黨員到國會和黨總部集合。黨魁李在明呼籲民眾同往國會，保護國會。不過位於汝矣島的國會大門緊鎖，出入受管制。有議員和民眾與警員對峙。戒嚴軍昨晚進入議會，其間有人用滅火筒噴霧阻撓；戒嚴軍其後撤離。

韓國不少民眾起初誤以為戒嚴消息是「假新聞」，對事態發展感到迷惘。韓國最大入口網站Naver的Cafe（網上聊天室）因流量暴增而癱瘓，報道下的網上留言空間亦受影響。昨晚社交媒體一度流傳首爾街頭出現裝甲車的照片，但未能證實真偽。由於頒布戒嚴令，韓國綜合股價（KOSPI）指數的夜間期貨選擇權暴跌。

華使館籲慎言 港團未受影響

因應韓國戒嚴令，中國駐韓國大使館周二晚上發文提醒在韓中國公民加強安全防範，並提醒在韓中國公民保持冷靜，減少不必要外出，謹慎發表政治意見，遵守政令。香港政府周三凌晨發文，提醒在韓或計劃赴韓的港人注意安全；保安局和入境處將密切留意事態發展。

本港旅議會總幹事楊淑芬周二晚上回覆本報查詢，指根據旅議會蒐集的資料，現時約有10多團，近300人在韓國，暫未收到任何求助。據悉市面一切如常，行程未受影響，暫亦不會提早返程。

（綜合報道）

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