拜登訪安哥拉 被指抗華在非影響力

拜登此行是自2015年以來，再有美國在任總統到訪撒哈拉以南非洲地區，亦是首度有美國總統到訪安哥拉。他除了會參觀重點介紹兩國關係如何起源自奴隸貿易的奴隸博物館，亦會視察洛比托走廊項目。

參觀奴隸博物館 視察390億元基建項目

洛比托走廊為涉及多個領域、投資達50億美元（約390億港元）的項目，目標是恢復並延伸長1300公里的本格拉（Benguela）鐵路，將連接面向大西洋的洛比托港至剛果民主共和國及贊比亞。

項目投入運作後，將令美國及其合作伙伴更易取得關鍵礦產，如製造電動車所需的鈷和銅，亦可助安哥拉農民打入鄰國市場，並有效擴大該區糧食安全。《紐時》指拜登透過強調這項目，希望強化美國擴大取得非洲關鍵資源的力度，藉此跟在非洲影響力日增的中國競爭。

拜登在2022年在美非領袖峰會承諾3年內向非洲投資550億美元（4290億港元），美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）非洲項目主任迪佐萊勒（Mvemba Phezo Dizolele）稱有關資金大部分分散於現有計劃，並沒那種足以讓非洲民眾注意到、像中國投資的大型項目的矚目效果。迪佐萊勒指出，洛比托走廊項目重要之處就在於它是個顯眼的項目，有助突顯美國的存在和投資。

（紐約時報/CNN/美國之音）