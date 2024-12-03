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俄潛艇南海爭議海域現蹤 菲表憂慮

【明報專訊】菲律賓《每日問詢報》（Daily Inquirer）周一（2日）獨家報道，當局上周四（11月28日）在南中國海（菲稱西菲律賓海）發現一艘俄羅斯攻擊潛艇（圖，法新社）。總統小馬可斯回應時表示，俄國潛艇在菲律賓專屬經濟區出沒，情况「非常令人憂慮」。

潛艇菲經濟區浮面 稱待天氣好轉赴俄

《每日問詢報》引述多名軍方消息人士報道，那艘俄羅斯海軍「烏法」（Ufa）號基洛級柴油動力潛艇，上周四首次在西民都洛省（Occidental Mindoro）以西148公里的菲律賓專屬經濟區內出沒。報道稱，當局指潛艇從馬來西亞進入南海，緩慢北行期間沒有下潛，直至上周末仍身處菲律賓領海之外。

菲律賓武裝部隊周一中午發表聲明表示，該艘俄羅斯攻擊潛艇「烏法490」（Ufa 490）號11月28日於西菲律賓海浮面，菲律賓即實行「監察和處理情况，確保菲律賓海域安全」，並出動「黎剎」（BRP Jose Rizal）號巡防艦，用無線電與之溝通，並獲確認身分、船員數量和航行意圖，對方報稱在等待天氣情况好轉就會駛向俄羅斯海參崴。

小馬可斯周一被記者提問時說：「那是非常令人憂慮。西菲律賓海、菲律賓專屬經濟區是我們的底線，任何入侵俱非常令人憂慮。」參議院臨時議長、該院國防與安全小組主席埃斯特拉達（Jinggoy Ejercito Estrada）指俄潛艇出沒該已經是「地緣政治緊張導火線」的敏感海域，「增添了誤解和糾紛風險」。

俄羅斯駐菲律賓大使館沒有回應路透社查詢。

西菲律賓海位於菲律賓群島以西，乃菲律賓前總統阿基諾三世執政時定名，也是菲律賓主張由菲律賓大陸架延伸200公里的專屬經濟區水域之內，與中國等有主權爭議。

（菲律賓每日問詢報/路透社）

相關字詞﹕潛艇 中國 南海主權爭議 俄羅斯 菲律賓

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