「先家後國」 失譴責特朗普道德高地

《紐約時報》指出，拜登特赦亨特將令美國民主黨難以捍衛司法部誠信，並對抗特朗普計劃利用該部門達成自身政治目的。民主黨亦將再難批評特朗普運用總統權力赦免親信和盟友。美國總統特赦親信和朋友不乏先例，例如民主黨前總統克林頓任內特赦1985年因藏有及販運可卡因被判罪成的同母異父胞弟小羅傑（Roger Clinton Jr.）。特朗普2021年1月卸位前也特赦多名涉罪盟友，包括親家翁查爾斯．庫什納（Charles Kushner）。查爾斯2004年因逃稅、非法提供政治資金以及干擾證人罪成被判監兩年，日前被提名作「特朗普2.0」駐法國大使。外界相信特朗普下月重返白宮後，或將特赦更多因參與2021年1月6日國會山莊騷亂而被起訴或定罪者。

民主黨人失望 高官撐拜登

民主黨籍科羅拉多州長波利斯（Jared Polis）在社交平台表示，自己同為人父，理解拜登希望幫助兒子，但對拜登「把家庭置於國家利益之前」感到失望，指這開啟壞先例，令往後總統可能濫用特赦權力。民主黨亞利桑那州聯邦眾議員斯坦頓（Greg Stanton）認為拜登特赦亨特的理據不充分，指亨特並未受到政治檢控，他確實被裁定犯有重罪。

反對特朗普並倒戈支持拜登出任總統的前共和黨伊利諾伊州聯邦眾議員沃爾什（Joe Walsh）亦認為，拜登特赦兒子的行為自私，令人失去信心，稱這只會加劇民眾對政治冷感，繼而助長特朗普濫權。

一名拜登政府高官則向美國有線新聞網絡（CNN）表示，既然特朗普可特赦親家翁查爾斯，則拜登應享同等裁量權，特赦跟他關係更親密的亨特。該官員反問道：「為什麼他（拜登）不能（那樣做）？」

（紐約時報/CNN/中央社）