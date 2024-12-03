拜登反口特赦兒子 特朗普轟濫權 涵過去11年可能涉及罪行 稱受針對、政治干預司法

「第一兒子」非法擁槍逃稅候判

拜登周日宣布，他已簽署「全面及無條件」特赦令，當中適用於亨特（Hunter Biden）於2014年1月至今年12月1日「所犯、可能犯下或有份參與的全部罪行」。在白宮發表的聲明中，拜登稱即使眼見兒子遭「選擇性、不公平檢控」，他在此前也一直遵守就任總統首天許下的承諾——不會干涉司法部決策。然而拜登指出，近乎沒有人因虛報背景購槍而被判重罪，以及因嚴重酗酒濫藥遲交稅，及後有補交罰款和利息仍遭刑事起訴，認為亨特是遭到區別對待，稱控訴由數名政治對手為攻擊及阻止他競選總統而發起。他表示，任何理性的人都能得出以下結論——「亨特因為是我（拜登）的兒子而被單獨挑選出來（檢控），而這樣做是不對的」。拜登說：「有人試圖通過摧毁亨特來摧毀我，且沒有理由相信他們會就此停手。夠了。」拜登指自己在過去的周末決定特赦亨特，認為再拖延將變得無意義，並說：「我希望美國民眾將能理解為何一名父親和總統會作出這樣的決定。」

盼民眾理解「父親和總統」決定

54歲的亨特2018年在隱瞞濫藥下非法購買手槍，今年6月被判3項聯邦罪成，案件將於本月12日開始量刑，最高面臨入獄25年刑罰。他另於今年9月承認9項聯邦逃稅及未交稅指控，涉款140萬美元（約1092萬港元），案件於本月16日量刑，最高可判囚17年。亨特周日晚發表聲明，強調那些罪行是在他濫藥最嚴重的黑暗時期所做，又說會奉獻餘生幫助受濫藥酗酒問題困擾的人。

《紐約時報》報道，亨特的特赦令正值「特朗普2.0」日漸表明將致力司法和政治報復拜登及其盟友之際落實。特朗普上周六宣布，有意提名矢言徹底整頓司法部的忠實支持者帕特爾出任聯邦調查局（FBI）局長。亨特2010年代出任烏克蘭天然氣公司董事，以及跟中國等商業交易至今仍備受爭議，有可能在特朗普重回白宮後再度觸發審查和起訴，由於特赦令涵蓋過去11年亨特可能涉及的犯罪，這意味特朗普政府及共和黨將難以向亨特追責。

特朗普在拜登特赦亨特後隨即在旗下社交平台Truth Social炮轟事件是「濫權和司法不公」（abuse and miscarriage of justice），又質問特赦是否應包括因參與2021年1月6日國會山莊騷亂而被定罪入獄的「人質」。領導共和黨調查拜登家族涉嫌犯罪的眾議院監督委員會主席科默（James Comer）則形容，亨特的控罪只代表「拜登及其犯罪家族向美國民眾說謊的冰山一角」，並批評他們一直「逃避責任」。

特朗普陣營重申須整頓司法體系

獲特朗普委任作下任白宮通訊總監的史蒂文．張雖未有直接評論亨特獲特赦，但發聲明稱「針對特朗普獵巫行動的失敗，證明了（美國）司法系統遭武器化」，以及目前民主黨控制的司法部和其他「激進檢察官」都「有罪」。聲明又強調，為美國民眾着想，必須整頓司法體系和修復合法訴訟程序，指這是「獲民眾壓倒授權的特朗普重返白宮後需做的事」。

（紐約時報/NBC/路透社/法新社/中央社）