SIPRI：歐亞戰雲密 百大軍火商銷售增4.2%

SIPRI報告作者指出，100家軍火商去年銷售額首度全部升穿10億美元。SIPRI軍事開支暨武器生產計劃研究員斯卡拉扎托在聲明中說，這些銷售數字仍未完全反映需求規模，許多公司持續招聘，顯示對未來業績持樂觀態度。

在全球前100大軍火商中，有41家是美國企業，這些美企去年銷售額增長2.5%，佔全球百大軍火商總收入一半。然而，兩大軍火商洛歇馬丁和前身是雷神技術公司的RTX的銷售額分別下滑1.6%和1.3%，相信是供應鏈問題拖累。前百大軍火商中，歐洲佔27家，它們銷售額平均只有0.2%增幅，但製造複雜武器系統的歐洲企業去年仍在履行舊合約，因此銷售數字並未反映其後涉及俄烏戰事湧入的訂單。

俄兩集團業績大增

根據報告，排名中的兩家俄羅斯集團銷售額增加40%。受俄烏戰爭和以哈戰爭開打頭幾個月影響，中東地區軍火商銷售額平均增加18%。百大榜中3家以色列軍火商銷售額達到破紀錄的136億美元，年增15%。

亞洲方面，4家韓國製造商銷售平均增加39%，5家日本企業平均增長35%。與此同時，9家中國製造商銷售額僅增加0.7%。

（法新社/中央社）