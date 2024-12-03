澤連斯基認難武力收復失地 擬外交解決

入北約獲保護 後談判取失地

澤連斯基在首都基輔受訪時表示，目前東部戰况十分嚴峻，俄軍不斷推進。他說：「我軍缺乏奪回克里米亞等部分領土的能力，這是事實。必須摸索外交解決。」他補充說，「只有當烏克蘭強大到使俄羅斯無法實行新的侵略時，才可以考慮外交手段。」

澤連斯基在開戰以來一直宣稱將徹底抗戰以奪回全部領土，上周突改變態度，稱只要能夠加入北約，並獲其承諾保護烏克蘭現時控制的領土，就可和俄羅斯談判停火，並允許被侵佔的領土在戰事結束後透過談判取回。澤連斯基又感謝日本、美國、韓國、多個歐洲和其他國家協助烏克蘭並制裁俄羅斯，但他表示還需要更多協助以強化烏克蘭。他強調，在希望盡快結束戰事之餘，對於保證烏克蘭的安全，為盡快加入北約鋪路也很重要。

另外，澤連斯基稱有明確證據顯示約1.2萬名朝鮮士兵被派遣到與烏克蘭接壤的俄國庫爾斯克州，但基輔當局需要「取得證據」才能公布朝鮮士兵確切的傷亡人數。他又預期未來會有許多朝鮮軍人被送往前線，認為俄總統普京「毫無疑問地」會把這些人當「炮灰」。

另一方面，普京周日簽署落實國家新一年度財政預算，在侵烏戰背景下，國防開支達13.5萬億盧布（約9900億港元），佔總數約32.5%，是有紀錄以來最高，高於本財年的28.3%。

（共同社/Politico/CBS）

（俄軍侵烏）