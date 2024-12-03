敘反對派擴攻勢 夾擊首都 敘俄加強空襲 民兵入境助政府軍

人權組織：衝突致最少457亡

發起最新一輪軍事突襲的反對派武裝，由前稱「努斯拉陣線」的沙姆解放組織為首，聯同土耳其支持的組織及其他曾獲美國支持的組織組成。突襲不僅令政府軍首度失去阿勒頗市的控制權，反對派武裝亦控制了阿勒頗以東的軍事基地及阿勒頗和伊德利卜兩省大片地區。法新社昨報道，有武裝成員在阿勒頗市街上巡邏，亦有人在燒敘利亞國旗，或舉起象徵革命的旗幟。

《今日以色列報》引述卡塔爾電視台Al-Arabi的報道，指敘利亞事態開始變化，大馬士革地區和南部城市德拉都出現支持反對派的示威。有反對派消息人士向傳媒稱，反對派武裝的目標是從南到北夾擊大馬士革。

政府軍已部署在首都戒備，昨日大馬士革市面大致平靜。

敘利亞政府聯同盟友連日打擊反對派武裝。敘利亞及俄國空軍周一空襲伊德利卜省數個地區，SOHR稱造成11名平民死亡。前一天敘俄戰機亦空襲伊德利卜市，救援組織「白頭盔」周一凌晨指有最少25人在空襲中身亡。路透社周一引述敘軍消息人士報道，伊朗支持的民兵「人民動員」（Hashd al Shaabi）成員已從伊拉克入境前往敘國北部，協助打擊反對派武裝。

伊朗外長訪敘後赴土國商局勢

敘利亞總統巴沙爾周日會見到訪的伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi），巴沙爾稱已準備以全力在全國戰鬥。至於阿拉格齊出發前在伊朗向傳媒表示，出訪是要表達伊朗對巴沙爾及其管治的堅定支持。阿拉格齊周一轉抵土耳其首都安卡拉，將與土耳其高官討論敘利亞局勢。

土耳其外長菲丹昨跟阿拉格齊出席聯合記者會時，否認敘國反對派武裝這次行動涉及外國勢力的說法，又指敘國最新局勢反映敘國政府和反對派須達成妥協，土耳其準備必要時作出貢獻，又稱支持敘利亞領土完整。

（路透社/法新社/CNN/BBC/今日以色列報/衛報）