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以軍炸死3員 世界中央廚房停援加沙

【明報專訊】美國慈善組織「世界中央廚房」（WCK）上周六（11月30日）表示，他們已暫停在加沙的援助任務，主要是因為以色列空襲行動造成他們3名承包商喪生，其中一人被以軍指控涉及哈馬斯去年10月7日突襲以色列行動。

加沙民防機關發言人表示，南部主要城市汗尤尼斯受到攻擊，5人死亡，其中包括WCK的3名僱員 。以軍表示，他們在汗尤尼斯的襲擊行動，鎖定「一輛沒有標誌的民用車，該車的行駛路線未經協調用於運送援助物資」。

世界中央廚房在聲明中表示，該組織「對車輛中任何人涉嫌與10月7日哈馬斯襲擊有關一事毫不知情」。

今年4月，一次以色列空襲導致7名WCK員工喪生。以軍後來承認一系列嚴重失誤以及違反內部交戰規則。

雙重國籍人質籲特朗普助回家

另外，國際援助機構救助兒童會（Save the Children）上周六表示，其一名員工在以色列空襲汗尤尼斯期間喪生。

哈馬斯旗下武裝力量上周六發布影片，當中自去年10月7日被擄至今的20歲以色列—美國雙重國籍人質亞歷山大（Edan Alexander），以英語和希伯來語向家人、以色列總理內塔尼亞胡和美國總統當選人特朗普喊話，呼籲特朗普利用美國影響力將人質帶回家，並說：「請不要犯下拜登一直以來所犯的錯誤。」

（法新社/CNN）

相關字詞﹕救助兒童會 世界中央廚房 加沙 以色列-哈馬斯戰爭

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