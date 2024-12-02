人權組織：敘政府失第二大城控制權

反對派武裝：突襲回應俄敘炸平民

HTS聲稱，突襲是為回應俄羅斯與敘利亞戰機加強空襲反對派武裝西北部根據地伊德利卜省（Idlib）的平民。SOHR拉赫曼昨向法新社表示，HTS及其盟友控制了阿勒頗全市，由庫爾德武裝控制的部分街區除外。SOHR前日稱政府軍面對反對派武裝的推進，已撤出距離阿勒頗以南約140公里的第四大城市哈馬（Hama）。

據敘利亞軍方消息，俄羅斯與敘利亞戰機昨連續第二天密集轟炸伊德利卜省，試圖遏制反對派武裝進一步攻勢。

美國國家安全委員會（NSC）發言人薩維特（Sean Savett）前日指摘巴沙爾依賴俄羅斯及伊朗，並拒絕推進聯合國安理會勾勒的2015年和平進程，造成如今的局面，又表示美方跟HTS為首的攻擊無關。

（天空新聞/法新社）