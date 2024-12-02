分歧未解 《全球塑膠公約》難產

近200國代表過去一周出席這場聯合國環境規劃署（UNEP）的政府間談判委員會第五輪會議（INC-5），尋求達成全球首份解決塑膠污染的公約。挪威和盧旺達為首60多國組成的雄心壯志聯盟主張大減塑膠生產，沙特阿拉伯、俄羅斯和伊朗等化石燃料大國組成的「志同道合」集團則力倡廢物管理解決污染危機。

押後多時的新草案文本周日下午公布，當中反映與會國之間的分歧。路透社引述文本報道，當中就有分歧議題有多個選項，包括是否限制塑膠生產、管理塑膠產品和有疑慮化學品，及為協助發展中國家執行公約提供融資。

大會主席瓦爾迪維索（Luis Vayas Valdivieso）在周日晚的全體會議稱談判有進展，但表示他們須承認仍有些關鍵問題妨礙他們達成全面協議。他稱需額外時間解決，指會議代表普遍同意稍後再舉行會議。

大會主席稱需時解決關鍵問題

有尋求達成具雄心條約的代表指少數國家妨礙推進談判。多國拒絕點名阻止達成協議的國家，但公開聲明和提交的文件顯示，主要是沙特和俄羅斯等產油國試圖阻止減產和其他雄心目標。

（中央社/路透社/法新社）