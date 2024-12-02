分歧未解 《全球塑膠公約》難產

【明報專訊】《全球塑膠公約》最後一輪談判上周一（11月25日）起在韓國釜山舉行，原定周日（12月1日）結束，但截至本港周一零時仍未達協議。「雄心壯志（high-ambition）聯盟」國家尋求達成限制生產和逐步淘汰有害化學品的全球具約束力協議，而「志同道合（like-minded）集團」國家則希望聚焦廢物處理，雙方分歧經過一周會議仍未能解決，大會主席指需要更多時間討論。
近200國代表過去一周出席這場聯合國環境規劃署（UNEP）的政府間談判委員會第五輪會議（INC-5），尋求達成全球首份解決塑膠污染的公約。挪威和盧旺達為首60多國組成的雄心壯志聯盟主張大減塑膠生產，沙特阿拉伯、俄羅斯和伊朗等化石燃料大國組成的「志同道合」集團則力倡廢物管理解決污染危機。
押後多時的新草案文本周日下午公布，當中反映與會國之間的分歧。路透社引述文本報道，當中就有分歧議題有多個選項，包括是否限制塑膠生產、管理塑膠產品和有疑慮化學品，及為協助發展中國家執行公約提供融資。
大會主席瓦爾迪維索（Luis Vayas Valdivieso）在周日晚的全體會議稱談判有進展，但表示他們須承認仍有些關鍵問題妨礙他們達成全面協議。他稱需額外時間解決，指會議代表普遍同意稍後再舉行會議。
大會主席稱需時解決關鍵問題
有尋求達成具雄心條約的代表指少數國家妨礙推進談判。多國拒絕點名阻止達成協議的國家，但公開聲明和提交的文件顯示，主要是沙特和俄羅斯等產油國試圖阻止減產和其他雄心目標。