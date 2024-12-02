捍美元強勢 特朗普威脅徵金磚國100%關稅

促金磚國勿創建新貨幣

特朗普在帖文中稱，金磚國家正試圖擺脫用美元貿易，美國將不再袖手旁觀。他指金磚國家如不遵照上述要求將面臨100%關稅，或需跟「美好的美國市場」說再見。特朗普還寫道：「它們（金磚國家）可以去找另一個『易受騙的蠢蛋』（sucker）！金磚國家絕無機會在國際貿易上取代美元，任何嘗試這麼做的國家都得和美國說再見。」

金磚國家現包括巴西、俄羅斯、印度、中國、南非、伊朗、埃及、埃塞俄比亞和阿聯酋9個成員，10月在俄羅斯喀山舉行的金磚峰會達成聯合宣言，鼓勵「加強組織內部的銀行網絡，符合金磚跨境支付倡議，促進以本土貨幣計價交易」。但主持峰會的俄羅斯總統普京其時稱，暫未考慮創建統一的「金磚貨幣」。

特朗普一直主張捍衛美元作為世界主要儲備貨幣的地位，他今年3月曾在美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）訪問中，揚言「不會容許其他國家停用美元」，因那樣會對美國「構成衝擊」。

特朗普已威脅上台後將對中國貨品額外加徵10%關稅，以及對所有墨西哥和加拿大貨品額外加徵25%關稅，除非這些國家加強打擊非法藥物及無證移民湧入美國。加拿大總理杜魯多上周五到海湖莊園跟特朗普會面，商討美加貿易和邊境問題，並嘗試緩和緊張關係。

專家批特朗普不合邏輯

卡內基國際和平基金會高級研究員佩蒂斯（Michael Pettis）周日在社交平台X形容，特朗普對金磚國家的警告反映其未來政府對全球貿易和資本制度的理解混亂。佩蒂斯指出，美國無法一邊減少貿易赤字，同時加強美元主導全球的地位，因達成兩項目標的條件彼此有所衝突。據聯合國統計，金磚9國去年佔美國進口額逾20%，如這些國家對關稅採取反制，美國亦將受到打擊。

投資銀行摩根大通分析認為，中國將有可能讓人民幣貶值10%至15%，以應對特朗普再挑起貿易戰，並預期明年上半年，新興市場貨幣平均將貶值5%。

（彭博社/法新社）