特朗普屬意前國安官員掌FBI 帕特爾批「深層政府」聞名 曾抨擊FBI查「通俄門」

特朗普在旗下社交平台Truth Social宣布，帕特爾（Kash Patel）將成為下一名FBI局長，讚揚對方是優秀律師、調查員，以及「美國優先」鬥士，於司法職業生涯期間揭露貪腐，捍衛正義，並保護美國民眾；又指他在「揭破通俄門騙局」扮演關鍵角色，宣揚真相、問責和美國憲法。特朗普稱，帕特爾將令FBI「重拾忠誠、勇敢和廉正」。

現年44歲的帕特爾出生於紐約，父母為印度移民，他早年曾任公設辯護律師和司法部檢察官，之後任負責調查2016年「通俄門」眾議院常設特別情報委員會成員努內斯的幕僚，因撰寫削弱調查的秘密備忘而令特朗普印象深刻，2019年2月獲後者拔擢成為白宮國家安全委員會（NSC）職員，同年7月晉升出任NSC新設的高級反恐主任一職；2020年2月調任署理國家情報總監首席副手，同年11月任署理防長的幕僚長。美國政治新聞網站Axios報道，2021年1月特朗普行將卸任時，有意讓帕特爾出任中央情報局（CIA）署理局長兼FBI副局長，但在反對聲下最終未有成事。

帕特爾揚言整頓司法部、傳媒、FBI

隨第一屆特朗普政府完結而下野的帕特爾成立名下基金會，稱資助國會山莊騷亂案的被告；售賣支持特朗普商品，甚至編繪以「通俄門」為原型的童話書，批評有人「密謀推翻國王」。而在2023年著作Government Gangsters中，帕特爾勾勒出「擊敗深層政府的改革指施」，其筆下的深層政府意指「由左傾官僚組成、針對特朗普的永久政府」。

帕特爾今年9月在一個右翼播客節目中批評FBI「最大問題是工作已超越情報範圍」，聲言如主掌該部門，「將把總部大樓改用作深層政府博物館，並把全部7000名僱員都派往全國各地追緝罪犯」。此外，帕特爾亦曾揚言整頓司法部和傳媒。

每任FBI局長任期為10年，該規定是為避免該部門工作受政黨政治影響，但特朗普2017年辭退時任FBI局長後，點名克里斯托弗．雷（Christopher Wray）出任該職，任期至2027年。《紐約時報》分析認為，特朗普這時宣布提名帕特爾，是想逼克里斯托弗．雷自動提前辭職。美媒報道，克里斯托弗．雷因「文件門」案於2022年主導FBI搜查海湖莊園，而與特朗普交惡。

「未夠班」質疑聲起 有稱開危險先例

由帕特爾接掌FBI的計劃出乎美國情報界和共和黨意料，有人質疑以帕特爾的資歷未能勝任該職。《紐時》上周六引述一名美國執法人員批評，在政黨輪替後立即撤換FBI局長將開啟危險先例。

特朗普上周六另宣布提名佛羅里達州希爾斯伯勒縣警長克羅尼斯特（Chad Chronister）出任緝毒局長，在美國南部邊境打擊芬太尼等非法藥物。

（CNN/紐約時報/路透社）