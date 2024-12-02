明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

特朗普屬意前國安官員掌FBI 帕特爾批「深層政府」聞名 曾抨擊FBI查「通俄門」

【明報專訊】特朗普當選美國總統後陸續公布官員任命，上周六（11月30日）宣布屬意讓其忠實支持者、前國安官員帕特爾出任聯邦調查局（FBI）局長，此舉意味可能提前撤換現任局長克里斯托弗．雷。帕特爾曾抨擊FBI調查特朗普「通俄門」，亦以批評「深層政府」（deep state）聞名，並曾聲言會對FBI及其上級機構司法部「徹底清理門戶」，肅清針對調查特朗普的人員。這對應了特朗普徹底改革FBI的承諾。美國情報界對事件紛表憂慮；帕特爾如獲提名仍須經參議院確認，路透社指這可能會遭到民主黨議員甚至一些共和黨人反對。

特朗普在旗下社交平台Truth Social宣布，帕特爾（Kash Patel）將成為下一名FBI局長，讚揚對方是優秀律師、調查員，以及「美國優先」鬥士，於司法職業生涯期間揭露貪腐，捍衛正義，並保護美國民眾；又指他在「揭破通俄門騙局」扮演關鍵角色，宣揚真相、問責和美國憲法。特朗普稱，帕特爾將令FBI「重拾忠誠、勇敢和廉正」。

現年44歲的帕特爾出生於紐約，父母為印度移民，他早年曾任公設辯護律師和司法部檢察官，之後任負責調查2016年「通俄門」眾議院常設特別情報委員會成員努內斯的幕僚，因撰寫削弱調查的秘密備忘而令特朗普印象深刻，2019年2月獲後者拔擢成為白宮國家安全委員會（NSC）職員，同年7月晉升出任NSC新設的高級反恐主任一職；2020年2月調任署理國家情報總監首席副手，同年11月任署理防長的幕僚長。美國政治新聞網站Axios報道，2021年1月特朗普行將卸任時，有意讓帕特爾出任中央情報局（CIA）署理局長兼FBI副局長，但在反對聲下最終未有成事。

帕特爾揚言整頓司法部、傳媒、FBI

隨第一屆特朗普政府完結而下野的帕特爾成立名下基金會，稱資助國會山莊騷亂案的被告；售賣支持特朗普商品，甚至編繪以「通俄門」為原型的童話書，批評有人「密謀推翻國王」。而在2023年著作Government Gangsters中，帕特爾勾勒出「擊敗深層政府的改革指施」，其筆下的深層政府意指「由左傾官僚組成、針對特朗普的永久政府」。

帕特爾今年9月在一個右翼播客節目中批評FBI「最大問題是工作已超越情報範圍」，聲言如主掌該部門，「將把總部大樓改用作深層政府博物館，並把全部7000名僱員都派往全國各地追緝罪犯」。此外，帕特爾亦曾揚言整頓司法部和傳媒。

每任FBI局長任期為10年，該規定是為避免該部門工作受政黨政治影響，但特朗普2017年辭退時任FBI局長後，點名克里斯托弗．雷（Christopher Wray）出任該職，任期至2027年。《紐約時報》分析認為，特朗普這時宣布提名帕特爾，是想逼克里斯托弗．雷自動提前辭職。美媒報道，克里斯托弗．雷因「文件門」案於2022年主導FBI搜查海湖莊園，而與特朗普交惡。

「未夠班」質疑聲起 有稱開危險先例

由帕特爾接掌FBI的計劃出乎美國情報界和共和黨意料，有人質疑以帕特爾的資歷未能勝任該職。《紐時》上周六引述一名美國執法人員批評，在政黨輪替後立即撤換FBI局長將開啟危險先例。

特朗普上周六另宣布提名佛羅里達州希爾斯伯勒縣警長克羅尼斯特（Chad Chronister）出任緝毒局長，在美國南部邊境打擊芬太尼等非法藥物。

（CNN/紐約時報/路透社）

相關字詞﹕聯邦調查局（FBI） 深層政府 特朗普

上 / 下一篇新聞