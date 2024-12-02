停入歐談判惹不滿 格魯吉亞示威升級

示威源於格魯吉亞10月26日舉行的國會大選被質疑舞弊，歐洲議會上周四通過決議譴責大選既不自由亦不公平後，第比利斯政府宣布2028年底前將不再考慮開啟加入歐盟談判的議程，觸發民眾示威。

上周六晚民眾連續第三晚示威，第比利斯國會大樓外有示威者聚集並拒絕離開，防暴警察出動催淚氣體及水炮驅散，有的士停在示威者及警察之間組成路障分隔雙方。彭博社報道，警方稱逾100人被捕。

祖拉比什維利鼓勵民眾抗議，稱政府暫停入歐談判的決定是「俄羅斯特別行動」，旨在恢復莫斯科對該國影響力。親俄的總理科巴希澤則將衝突歸咎於「激進分子及他們的外國首領」，指控親歐盟反對派策劃革命，試圖動搖現有政權的穩定。

親俄總理歸咎外國策劃革命

格魯吉亞政府押後入歐談判引起國外關注。美國國務院前日宣布暫停與格魯吉亞的戰略伙伴關係，稱因為該國執政黨各種反民主行為，違反戰略伙伴關係機制的核心原則，又指該黨拒與歐洲建立更密切關係，令格魯吉亞更易受到俄羅斯攻擊。數名格魯吉亞駐歐洲國家的大使亦請辭，譴責政府外交政策的轉變。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫則指格魯吉亞有人企圖發動革命。

科巴希澤則認為美國暫停與格魯吉亞戰略伙伴關係只是「暫時事件」，說特朗普新政府明年1月上任後格魯吉亞將跟其對話。

指新國會不合法 親歐總統拒離任

另外，格魯吉亞將於本月14日選出新總統。新總統將由300人、包括全體國會議員組成的選舉團選出。不過，將於本月16日任滿的祖拉比什維利前日表明不會卸任，稱新國會不合法，而她的總統職位是「目前國內唯一獨立且合法的機構」。

（彭博社/路透社/CNN/Euronews）