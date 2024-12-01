烏允暫棄失地 換停火入約 澤連斯基促北約保護烏控領土

淪陷區日後循外交奪回

澤連斯基接受英國天空電視台的訪問時，促請北約為其現存轄地提供保護。倘有這協議，他甘願押後收復東部和南部的俄軍佔領區。他說：「若我們想制止熱戰階段，我們控制下的烏克蘭領土需要置於北約的保護傘下……我們需要速速去做。然後那些淪陷區，烏克蘭可透過外交方式奪回。」

俄羅斯目前佔領了約18%烏克蘭領土，包括2014年吞併的克里米亞半島及2022年2月俄軍侵烏後大致佔領的四州。澤連斯基在訪問中強調，北約對烏克蘭發出的加入邀請應以國際承認的疆土為界，而非局部地區，並認為北約的保護保證，是防範俄羅斯進一步侵略的必須舉措。

路透：北約32國未達共識邀烏加入

烏克蘭外長西比加（Andrii Sybiha）同日致函促請北約於本周二、周三的外長會議中，正式邀請烏克蘭加入北約。他在信中表示，烏克蘭接受在戰爭結束前加入不了北約的事實，但是發出邀請可向俄羅斯總統普京表明，他阻撓不了烏克蘭成為北約的成員國。信中說：「邀請不該被視為加劇戰爭。相反，清楚理解到烏克蘭成為北約成員是無可避免，俄羅斯便將失去繼續這場不義戰爭的其一重要論點。」

北約雖曾稱烏克蘭加入成為會員「不可逆轉」，惟尚未發出正式邀請，也沒提供相關時間表。英國廣播公司（BBC）形容，澤連斯基的建議屬「高度空談」，質疑成事機會。北約外交官員對路透社稱，32個成員國尚未就邀請烏克蘭入約達成共識，特別是他們正等候下屆特朗普領導的美國政府的對烏政策。特朗普希望美國迅速從俄烏戰事中抽身，其副手萬斯曾表示停戰或要烏克蘭讓步，包括放棄東部的頓巴斯地區和克里米亞。

此外，朝鮮領導人金正恩上周五會見俄防長別洛烏索夫時，批評美歐唆使烏克蘭使用他們生產的遠程武器攻擊俄羅斯，俄國反擊是「行使正當防衛權」。

（英國天空新聞/路透社/法新社/BBC）

（俄軍侵烏）