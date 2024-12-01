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烏允暫棄失地 換停火入約 澤連斯基促北約保護烏控領土

【明報專訊】烏克蘭總統澤連斯基前日（11月29日）受訪表示，只要北約立即保證保護目前仍由基輔控制的烏克蘭地區安全以防範俄軍再襲，他會接受停火，而現時被俄軍佔領的近五分之一國土，可留待日後循外交渠道取回。澤連斯基過去一直堅拒放棄領土換取和平，此番言論反映他接受暫時放棄部分領土換取加入北約，但有傳媒質疑可行性。

淪陷區日後循外交奪回

澤連斯基接受英國天空電視台的訪問時，促請北約為其現存轄地提供保護。倘有這協議，他甘願押後收復東部和南部的俄軍佔領區。他說：「若我們想制止熱戰階段，我們控制下的烏克蘭領土需要置於北約的保護傘下……我們需要速速去做。然後那些淪陷區，烏克蘭可透過外交方式奪回。」

俄羅斯目前佔領了約18%烏克蘭領土，包括2014年吞併的克里米亞半島及2022年2月俄軍侵烏後大致佔領的四州。澤連斯基在訪問中強調，北約對烏克蘭發出的加入邀請應以國際承認的疆土為界，而非局部地區，並認為北約的保護保證，是防範俄羅斯進一步侵略的必須舉措。

路透：北約32國未達共識邀烏加入

烏克蘭外長西比加（Andrii Sybiha）同日致函促請北約於本周二、周三的外長會議中，正式邀請烏克蘭加入北約。他在信中表示，烏克蘭接受在戰爭結束前加入不了北約的事實，但是發出邀請可向俄羅斯總統普京表明，他阻撓不了烏克蘭成為北約的成員國。信中說：「邀請不該被視為加劇戰爭。相反，清楚理解到烏克蘭成為北約成員是無可避免，俄羅斯便將失去繼續這場不義戰爭的其一重要論點。」

北約雖曾稱烏克蘭加入成為會員「不可逆轉」，惟尚未發出正式邀請，也沒提供相關時間表。英國廣播公司（BBC）形容，澤連斯基的建議屬「高度空談」，質疑成事機會。北約外交官員對路透社稱，32個成員國尚未就邀請烏克蘭入約達成共識，特別是他們正等候下屆特朗普領導的美國政府的對烏政策。特朗普希望美國迅速從俄烏戰事中抽身，其副手萬斯曾表示停戰或要烏克蘭讓步，包括放棄東部的頓巴斯地區和克里米亞。

此外，朝鮮領導人金正恩上周五會見俄防長別洛烏索夫時，批評美歐唆使烏克蘭使用他們生產的遠程武器攻擊俄羅斯，俄國反擊是「行使正當防衛權」。

（英國天空新聞/路透社/法新社/BBC）

（俄軍侵烏）

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