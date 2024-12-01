斥違停火協議 以炸真主黨火箭發射器

以軍發聲明稱，發現真主黨在黎南有「構成威脅」的活動後，隨即空襲位於賽達（Sidon）的真主黨火箭發射器設施，以及炸毁一輛裝載火箭推推榴彈炮、彈藥和其他軍事用品的卡車、在火箭生產場地運作的軍車。

以軍上周四也聲稱真主黨違反協議，發射炮彈和空襲黎南多個目標，包括聲稱發現「恐怖分子活動」而攻擊一個真主黨火箭儲存設施，又指控進入邊境村莊一些平民是「違反停火協議的可疑人士」，開槍阻撓，造成兩人受傷。

真主黨領袖：高度配合黎軍落實停火

自停火協議上周三生效，以軍連續兩天禁止黎巴嫩人返回靠近以北邊境的62條村及鄰近地區。以軍表示，他們依然屯駐黎南，「積極執行違反停火協議行為」，保障以色列安全。黎巴嫩政府軍則指摘以色列多次違反協議，在「空中侵犯並使用各種武器瞄準黎巴嫩領土」。

真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）在停火後首度開腔，前日表示與黎軍高度合作履行停火協議和建立國家防禦能力。

（法新社/彭博社/哥倫比亞廣播公司）