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斥違停火協議 以炸真主黨火箭發射器

【明報專訊】以色列與真主黨的停火協議生效第4天，以軍昨（11月30日）表示，偵測到真主黨在黎巴嫩南部違反停火協議，因此炸毁真主黨的火箭發射器設施等。黎巴嫩軍方和真主黨議員則指控以方在停火期間空襲和開槍傷人。真主黨領袖強調會高度配合黎軍落實停火。

以軍發聲明稱，發現真主黨在黎南有「構成威脅」的活動後，隨即空襲位於賽達（Sidon）的真主黨火箭發射器設施，以及炸毁一輛裝載火箭推推榴彈炮、彈藥和其他軍事用品的卡車、在火箭生產場地運作的軍車。

以軍上周四也聲稱真主黨違反協議，發射炮彈和空襲黎南多個目標，包括聲稱發現「恐怖分子活動」而攻擊一個真主黨火箭儲存設施，又指控進入邊境村莊一些平民是「違反停火協議的可疑人士」，開槍阻撓，造成兩人受傷。

真主黨領袖：高度配合黎軍落實停火

自停火協議上周三生效，以軍連續兩天禁止黎巴嫩人返回靠近以北邊境的62條村及鄰近地區。以軍表示，他們依然屯駐黎南，「積極執行違反停火協議行為」，保障以色列安全。黎巴嫩政府軍則指摘以色列多次違反協議，在「空中侵犯並使用各種武器瞄準黎巴嫩領土」。

真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）在停火後首度開腔，前日表示與黎軍高度合作履行停火協議和建立國家防禦能力。

（法新社/彭博社/哥倫比亞廣播公司）

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