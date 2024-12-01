敘叛軍8年首攻入阿勒頗 內戰重燃 乘巴沙爾靠山俄國伊朗受戰事纏擾反擊 中東添亂

以伊斯蘭主義「沙姆解放組織」（HTS）為首的敘利亞叛軍，上周三展開突襲政府軍行動，稱為回應近幾周俄羅斯與敘利亞空軍在叛軍西北部根據地伊德利卜省加強空襲平民，以及阻截政府軍攻擊，至上周四晚叛軍表示橫掃了阿勒頗市多區，並搶佔多處政府軍陣地及數十條村落，截斷貫通敘利亞南北的M5高速公路。

叛軍截斷貫通南北公路 政府軍暫撤離

總部設於英國的敘利亞人權觀察組織（SOHR）戰爭監察主任阿卜杜勒拉赫曼昨稱，叛軍已控制半個阿勒頗市，他們入城期間未遇戰鬥、未開一槍。政府軍昨承認叛軍進入阿勒頗大部分地區，其部隊暫時戰略性撤出阿勒頗，待增兵到來再反擊，又稱過去數天的戰鬥有數十名士兵死傷。叛軍消息昨稱，已完全控制整個伊德利卜省。

俄羅斯近日持續協助敘政府軍阻止叛軍攻勢，俄國防部前日表示，旗下空軍炮擊敘叛軍控制點和軍備庫等，並稱此前24小時內誅殺了200名武裝分子。敘政府軍消息人士透露，昨聯同俄軍空襲阿勒頗市郊。敘利亞總統巴沙爾日前到莫斯科與俄總統普京會面，俄方承諾加碼提供軍援，將於本周二前陸續運抵。

2011年敘利亞各路叛軍群起推翻巴沙爾政府，觸發內戰並演變成大國代理人戰爭之地，政府軍2015年獲俄羅斯支援扭轉劣勢，並於2016年把叛軍勢力逐出阿勒頗，2020年雙方在俄羅斯和土耳其斡旋下協議在北部停火。叛軍消息人士表示，今次大規模反擊獲支持他們的土耳其「開綠燈」，但土耳其外交部前日強調優先考慮避免區內局勢不穩加劇。

伊朗領館受襲 斥以美策動叛軍攻勢

敘叛軍適逢以色列和黎巴嫩周二達成停戰後一天展開反攻，分析認為是看準外部機會，即巴沙爾盟友伊朗和真主黨在以哈戰爭引發的中東衝突中遭以色列削弱，包括以軍過去一年持續空襲敘利亞，稱為切斷真主黨和伊朗間的之間傳送武器和情報；與此同時，俄羅斯忙於應付烏戰，以及美國特朗普重返白宮或可能加強打擊敘政府軍，亦令敘叛軍有機可乘。國際預防危機組織（ICG）高級顧問哈利法稱，俄烏和中東等全球地緣事態「某意義上是場完美風暴，（敘叛軍）此時不做（展開反擊）更待何時？」叛軍成員Jaish al-Izza指揮官賈比爾亦說，因本周阿勒頗省缺乏伊朗支援的兵力，令叛軍部隊得以快速挺進。伊朗傳媒上周四報道，一名伊朗革命衛隊指揮官在今輪敘利亞戰事中陣亡。伊朗昨稱有「恐怖分子」攻擊該國駐阿勒頗領事館，所有領館人員安全。伊朗外長阿拉格齊稱敘叛軍的攻勢「由以色列和美國共同策動」，旨在破壞區內穩定。土耳其外長費丹昨分別與俄羅斯和黎巴嫩外長通電話，討論敘局勢。俄羅斯外交部稱，俄土同意有必要協調聯合行動，穩定敘利亞形勢。

專家指敘局勢發展勢令伊朗憂慮

美國紐約安全智庫蘇凡中心高級研究員克拉克認為，暫時看來敘叛軍推進至西北部以外地區的可能不大，因需穩固既有地盤的控制，並認為敘利亞局勢發展或將令伊朗憂慮，指德黑蘭在中東建起「什葉派新月帶」（Shia crescent）勢力範圍的野心於過去一年已然破滅。

（路透社/紐約時報/金融時報/半島電視台）