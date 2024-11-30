返鄉處處廢墟 屍骸遍敗瓦 黎難民：戰火下沒贏家

9.9萬房屋局部或全毁

以軍過去兩個月大舉攻擊位於黎巴嫩東部和南部的真主黨據點，世界銀行估計，這兩個月間9.9萬間房屋局部或全被摧毁，因房屋損壞造成損失估計達28億美元。許多人自停火協議周三生效後都急不及待趕返家園，發現多處被炸成廢墟，樓塌樹倒，滿眼破落或燒焦痕迹，爆炸碎片四散，危險處處，民生經濟更是復常無期。

因為空襲導致斷電，黎巴嫩南部沿海城市提爾（Tyre）居民馬魯夫摸黑爬上6樓的寓所，打開大門赫見天花板塌落，門窗家俬盡毁。他說：「我好難過，這原是一間漂亮、體面的房子。」在真主黨的黎東據點巴勒貝克市（Baalbek），79歲老婦塔夫利赫的家成了整條街少數倖存的房舍。她道：「我不隸屬於任何人。我做過什麼值得如此對待？我哭了一整天。」居民巴勒巴基則道：「無人贏。我們的家都被摧毁了。我們的領袖死了。」兩個月來帶着孩子避戰的寡婦烏姆，周四回到南部齊卜根村（Zibqin）居所，一邊疲憊地清理一地瓦礫玻璃碎，一邊對法新社記者說：「雖滿是破敗和哀愁，我們很高興回到家。我覺得好像魂魄終回來了一樣。」

不少人對停火存疑未返家

不過，一些人對回家是否安全、停火協議能否得到執行仍存疑慮。如暫避貝魯特的黎南居民扎伊達，就因為疑慮而想多等一會才決定何時回家。原居貝魯特南郊達希耶（Dahiyeh）的22歲肯杰則表示不想回去，因為無論自家、社會和商業生活都全毁了。

此外，目前這些地區仍未安全，以軍禁止黎人返回鄰近以色列邊境的南部逾60條村莊及其周圍地區，並警告任何越界人士「會置自身於危險」。以軍依然駐紮沿邊境的黎南城鎮，軍方無人機還在繼續飛掠。以軍周四更新利塔尼河（Litani River）以南地區的宵禁時間為下午5時至翌晨7時。以色列周四還向開車抵達靠近邊區的「可疑人士」開槍，被批評違反了停火協議。

（紐約時報/法新社/路透社/英國廣播公司/半島電視台）