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英「協助死亡」法案二讀通過

【明報專訊】英國「協助死亡」法案周五（29日）獲下議院二讀通過。提出法案的工黨議員利德比特（Kim Leadbeater）在辯論開首發言稱，法案可賦予臨終病人選擇權、自主和尊嚴。不過，法案引起不少爭議，辯論期間國會大樓外有支持及反對法案的民眾集會。

「末期病成年人（終結生命）法案」提出容許18歲以上末期病人在協助下終結生命，但要符合多項要求，首先是患者是英格蘭及威爾斯地區居民，已登記一名醫生作為醫療服務提供者最少12個月，患者精神上須有作出選擇的能力，及被認為已表達明確、穩定和知情的意願，且該意願未受挾迫或壓力影響。

另外，該病人餘下壽命須預計不足6個月，並須作出兩次單獨的聲明，明確表達其希望結束生命的意願，而這些聲明需經見證人簽署確認；申請者必須讓兩名獨立醫生分別確認其符合條件，且兩次評估之間必須相隔最少7天。根據建議，每次有人提出結束生命請求時，必須由高等法院法官作決定。病人獲得批准後，還需等待14天才能執行該決定。

有支持者指法案可縮短末期病人死亡過程，給他們更多控制權，但反對者認為病人會覺得他們應結束生命，是因擔心為家庭和社會帶來負擔，而不是為自己的福祉。目前英格蘭、威爾斯及北愛爾蘭地區都禁止「協助自殺」，協助他人自殺者最高可被判囚14年。

《衞報》報道，法案獲二讀通過後，最快明年4月進入下一階段程序，隨後進行三讀投票，如獲通過則會交上議院審議。

法案辦論期間，國會外分別有支持和反對法案的民眾集會。54歲前護士手持亡父相片，指他在痛苦中離世，並表示：「這不是在討論殺死社會上不被需要的人，是關於讓親人實現他們的願望。」另有民眾手持標語稱「別讓醫生成為殺人兇手」。

（法新社/路透社/BBC）

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