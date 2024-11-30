移民「失控」破紀錄 英揆「震驚」誓打擊 截至去年6月一年淨值達90.6萬 工黨稱改革移民系統

英國國家統計局（ONS）周四公布經修訂後的數據，顯示截至2023年6月的12個月間有約120萬人移民到英國，47.9萬人離開，淨移民人數約90.6萬人，遠超之前估計的臨時數字74萬人，是有紀錄以來最高，相比2019年同期的18.4萬人大增4倍。

近百萬非歐盟人士居英 中國列5大來源國

ONS指出，上調數字是因為有關來自烏克蘭的人及已在英國獲得新長期簽證者的信息增多。ONS數據顯示，截至2023年6月的1年間，有約100萬名非歐盟人士到英定居，5大來源國分別是印度、尼日利亞、巴基斯坦、中國和津巴布韋。

施紀賢（Keir Starmer）形容有關數字「令人震驚」，直言「這是故意為之，並非偶然」。他指出，「政策經過改革以放寬移民規定……脫歐被用來達成這一目的，即將英國變成實行開放邊界的單一國家實驗」。這指的是英國自2020年脫離歐盟以來，簽證規則的變化導致非歐盟移民激增。他誓言會在新一年內公布減少英國移民的計劃，包括打擊濫用規則的僱主以及推動技能培訓，以減少對從海外招聘的「過度依賴」。他又表示，工黨將改革目前的計分制度，確保簽證申請路徑附帶「在我們國家培訓人才的新期望」。

保守黨新黨魁認前朝政策出錯

極右英國改革黨領袖法拉奇（Nigel Farage）形容這些淨移民數字「可怕」，並補充說選民在未來幾年內不會原諒保守黨所做的一切，他同時指摘執政工黨對誰來英國定居顯得「毫不關心」。保守黨新黨魁栢丹娜（Kemi Badenoch）周四表示，在保守黨執政的14年間淨移民人數上升幅度巨大，承認保守黨的移民政策「出錯」，她也要為此負責。

增管控留學生護理人員 移民數有回落

然而，ONS周四發布的簽證申請臨時數字顯示，淨移民人數過去一年回落，截至今年6月的12個月內，淨移民人數回落至72.8萬人，較2023年同期下跌兩成，相信與保守黨加強了對國際學生和護理人員入境的管控，並提高了技術工人的薪金門檻有關。截至9月的過去1年內，健康和護理工作者申請量下降65%，學生申請量下降19%，而學生家屬申請量更下降84%。數字顯示，約29.5萬名非歐盟人士到英讀書，與前一年人數相若，但他們攜帶的家屬大幅減少，反映當局今年1月宣布禁止1年制碩士課程學生攜帶家屬的做法奏效。

民調顯示，英國選民對大批移民湧入導致房屋短缺和公共服務受壓表示不滿，但部分行業如護理業則稱必需輸入外勞應付勞工不足。2016年英國人公投脫歐，原因之一正是外來移民湧入，截至2016年6月的一年，英國淨移民人數為32.1萬人，2023年的數字是當年的近3倍。在新冠疫情後約翰遜政府容許留學生畢業後延長居留找工作，又擴大工作簽證計劃，令移民入英人數大增。移民問題是今年7月大選焦點，時任首相、保守黨的辛偉誠被指未能兌現減少移民的承諾，不少票源轉投英國改革黨，成為保守黨大敗原因之一。

（金融時報/路透社/法新社/BBC）