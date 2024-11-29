崔建春：港3B助東盟聯繫中國 善用紐帶擔當橋樑 作助推一帶一路基地

明報記者 周宏量

這次論壇以英語進行，多名中國和東盟成員國的官員和學者受邀致辭和討論。CCCW創始主任兼政治學者李成（Cheng Li）首先以東道主身分致歡迎辭，他形容這次論壇展現東盟在當今地緣政治的戰略重要性，並標誌着中國與東盟之間的動態關係。

李成形容在促成「不結盟運動」的萬隆會議明年踏入70周年之際，地緣政治局勢重新緊張，各國再次受到按意識形態選邊站的壓力，惟東盟建構出基於建立共識和相互尊重分歧的路線，為世界帶來無價的啟發。

「不穩定和混亂非來自中港」

崔建春接着致開幕辭，表示認同李成所言，當今世界正經歷重大變化、演變以至革新，「因此我們正面對更多不確定性和不可預測的因素」。崔建春強調人盡皆知當今世界不穩定和混亂的主要來源是「某些國家」，「那不是來自香港，也不是來自中國」，在這背景下，中國-東盟關係維持一貫有力和為動盪世界帶來穩定。

其後崔建春談到香港角色。他形容香港是中國與世界之間的「超級聯繫人」和「超級增值人」，自大陸改革開放以來，香港一直發揮非常重要的角色，超過六成外來直接投資是經過或來自香港。他形容全部10個東盟成員國都在香港設有總領事館，即使不及紐約，香港仍有62位外國總領事、52位名譽總領事和8個受香港和東盟成員國政府承認的國際組織，反映東盟對香港的高度重視。

港與東盟商業聯通 共享文化聯繫

崔建春又提到3個「B」字眼：bond（紐帶）、bridge（橋樑）和base（基地）。首先是紐帶，他形容香港與東盟國家之間存在天然紐帶，雙方不止在商業上聯通，也共享深厚文化聯繫，「香港是中國與亞洲的文化和人民紐帶」，例如東南亞是香港商人海外投資的第一個地區，東南亞商人也在很久之前開始在香港投資。其次是橋樑，崔建春直言「香港是中國與東盟經貿合作的橋樑」這點不難理解，他提香港作為國際金融中心、國際航運中心和國際貿易中心，中央政府指派香港的重要角色包括吸引高端人才，而香港可協助內地企業拓展東南亞市場，也可協助東南亞企業進軍內地。最後是基地，崔建春形容香港是中國與東盟推動一帶一路國際合作的基地，例如香港已連續第九年舉行「一帶一路高峰論壇」。