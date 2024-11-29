崔建春：港3B助東盟聯繫中國 善用紐帶擔當橋樑 作助推一帶一路基地

【明報專訊】香港大學智庫當代中國與世界研究中心（CCCW）昨日假香港富麗敦海洋公園酒店舉行「2024東盟-中國論壇」，中國外交部駐港特派員崔建春和中國駐東盟大使侯艷琪分別開幕致辭和發表主題演講，港府一帶一路專員何力治則參與主題討論。其中崔建春形容香港作為中國與世界之間的「超級聯繫人」和「超級增值人」，在中國-東盟合作上可按3個英文以B開首的關鍵詞發揮優勢，即善用自身與東盟之間的天然「紐帶」（bond）、擔當中國與東盟經貿合作的「橋樑」（bridge），以及作為中國與東盟推動一帶一路合作的「基地」（base）。
明報記者 周宏量
這次論壇以英語進行，多名中國和東盟成員國的官員和學者受邀致辭和討論。CCCW創始主任兼政治學者李成（Cheng Li）首先以東道主身分致歡迎辭，他形容這次論壇展現東盟在當今地緣政治的戰略重要性，並標誌着中國與東盟之間的動態關係。
李成形容在促成「不結盟運動」的萬隆會議明年踏入70周年之際，地緣政治局勢重新緊張，各國再次受到按意識形態選邊站的壓力，惟東盟建構出基於建立共識和相互尊重分歧的路線，為世界帶來無價的啟發。
「不穩定和混亂非來自中港」
崔建春接着致開幕辭，表示認同李成所言，當今世界正經歷重大變化、演變以至革新，「因此我們正面對更多不確定性和不可預測的因素」。崔建春強調人盡皆知當今世界不穩定和混亂的主要來源是「某些國家」，「那不是來自香港，也不是來自中國」，在這背景下，中國-東盟關係維持一貫有力和為動盪世界帶來穩定。
其後崔建春談到香港角色。他形容香港是中國與世界之間的「超級聯繫人」和「超級增值人」，自大陸改革開放以來，香港一直發揮非常重要的角色，超過六成外來直接投資是經過或來自香港。他形容全部10個東盟成員國都在香港設有總領事館，即使不及紐約，香港仍有62位外國總領事、52位名譽總領事和8個受香港和東盟成員國政府承認的國際組織，反映東盟對香港的高度重視。
港與東盟商業聯通 共享文化聯繫
崔建春又提到3個「B」字眼：bond（紐帶）、bridge（橋樑）和base（基地）。首先是紐帶，他形容香港與東盟國家之間存在天然紐帶，雙方不止在商業上聯通，也共享深厚文化聯繫，「香港是中國與亞洲的文化和人民紐帶」，例如東南亞是香港商人海外投資的第一個地區，東南亞商人也在很久之前開始在香港投資。其次是橋樑，崔建春直言「香港是中國與東盟經貿合作的橋樑」這點不難理解，他提香港作為國際金融中心、國際航運中心和國際貿易中心，中央政府指派香港的重要角色包括吸引高端人才，而香港可協助內地企業拓展東南亞市場，也可協助東南亞企業進軍內地。最後是基地，崔建春形容香港是中國與東盟推動一帶一路國際合作的基地，例如香港已連續第九年舉行「一帶一路高峰論壇」。
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