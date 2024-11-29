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華貨船涉蓄意拖錨斷波羅的海電纜

【明報專訊】波羅的海兩條海底光纖通訊電纜本月中斷裂事件，《華爾街日報》周三（27日）報道，調查人員懷疑事發時在相關海域一帶徘徊的中國貨船「伊鵬3」號拖錨航行約100公里，蓄意切斷兩條電纜。貨船所屬的中國海運公司正配合調查，當局調查焦點現放於船長是否受到俄羅斯情報部門指使。

瑞典調查人員指貨船本月17日晚約9時在瑞典水域拋下船錨但仍在航行，拖錨不久切斷位於立陶宛與瑞典之間的電纜，其間船上應答器關閉。調查人員檢視衛星等數據，指貨船拖錨大大減慢船速但仍航行。及至翌日凌晨約3點，貨船航行約178公里後切斷位於芬蘭與德國之間的電纜。貨船隨後開始之字形前進，起錨並繼續航行。丹麥海軍艦艇追截貨船，讓它在連接波羅的海和北海的卡特加特海峽拋錨。

航運情報公司Kpler指，鑑於溫和的天氣及可應對的波浪高度，意外拖錨的機會不大。有歐洲高級調查員說：「船長不太可能沒注意到貨船拋錨並拖錨航行，導致船速減慢情況持續數小時，並在過程中切斷電纜。」有知情人士指檢查過船錨及船身後，認為其損毀情况跟拖錨並切斷電纜情况相符。船東中國寧波伊鵬海運正配合調查，並讓貨船停在國際水域，船員尚未受查，但貨船停在卡特加特海峽前，有丹麥引航船船員登上貨船。貨船現由北約一支小型船隊監視，船隻屬於丹麥、德國和瑞典。

西方疑俄指使 克宮斥荒謬

有西方執法和情報官員不認為中國政府涉事，但懷疑俄國情報機構是幕後黑手。克里姆林宮的新聞辦公室告訴《華爾街日報》：「這些是毫無根據的荒謬指控。」中國外交部發言人周三重申，中方一貫支援依據國際法同各國共同維護國際海纜等基礎設施安全。

瑞典首相克里斯特松周三稱，他們意識到波羅的海上存在着不同類型的高風險活動，而這些活動是危險的。他說：「我們目前非常謹慎，沒指摘任何人。我們尚不確定這是否破壞行為。但我們正在非常仔細地調查此事。」

（華爾街日報/衛報）

相關字詞﹕海底電纜 波羅的海 中國 俄羅斯

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