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俄大規模襲烏能源基建 寒冬逾百萬人斷電

【明報專訊】俄軍周四（28日）大規模攻擊烏克蘭能源基建設施，是本月第二次，首都基輔等地逾100萬人斷電。俄羅斯總統普京表示，這次空襲是回應基輔用西方提供的導彈攻擊俄羅斯領土。

烏斥俄用集束彈「卑鄙」

烏軍昨指俄方動用逾90枚導彈和近100架無人機進襲。總統澤連斯基在社交平台表示，多區錄得遭受集束彈和巡航導彈攻擊的報告，指俄羅斯進行「卑鄙的升級」。

烏克蘭官員表示，這是俄軍今年3月以來第11次針對能源系統的大規模攻擊。烏克蘭內政部表示，全國九個地區的基礎設施遭到破壞。烏克蘭逾五成能源依賴核電站供應，但能源業消息人士昨表示，俄羅斯襲擊期間，烏克蘭已切斷數個核電機組與電網聯繫。

俄羅斯在戰爭期間已摧毀了烏克蘭約一半的可用發電能力，破壞了配電系統，迫使當局實施長時間的停電措施。現時烏克蘭各地氣溫徘徊在0℃左右，加劇外界對冬季長時間停電的擔憂。

該國總統幕僚長耶爾馬克（Andriy Yermak）昨指摘俄軍蓄意在寒冬對烏克蘭基建發動密集攻擊。德國聯邦情報局（BND）局長卡爾（Bruno Kahl）警告俄國，持續的混合戰爭增加了北約援引北約創立條約第5條共同防禦條款的風險。

普京昨在哈薩克首都阿斯塔納出席集體安全條約組織（CSTO）峰會時表示，大規模空襲是反擊烏克蘭使用美製陸軍戰術導彈系統（ATACMS）攻擊俄國領土。他威脅用新型高超音速彈道導彈「榛樹」（Oreshnik）攻擊基輔決策中樞。

美高官促烏考慮降徵兵年齡

一名華府匿名高官周三對美媒表示，隨着戰事使志願從軍人數持續減少，烏克蘭正處於「生死存亡」危機，應考慮把徵兵年齡由25歲降至18歲，擴大抗俄戰鬥力量。白宮國安會發言人柯比周三發聲明，申明拜登政府會繼續供應軍火予烏克蘭，但指「人力也很重要」，烏克蘭須採適當措施補充兵力。

（路透社/法新社/BBC/衛報）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕人道危機 能源短缺 北約 俄軍侵烏

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