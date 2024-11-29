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特朗普提名退役將領任俄烏特使 凱洛格促斷援烏逼談判 主張凍結戰線

【明報專訊】美國總統當選人特朗普周三（27日）宣布提名退役將領凱洛格出任新設的烏克蘭及俄羅斯問題特使一職，專責促使持續逾兩年半的俄烏戰爭終結。凱洛格早前公開其終戰方案，敦促俄烏雙方談判，主張若基輔拒絕和談，美國切斷軍援。他的計劃被指「厚俄薄烏」。

特朗普周三在社交平台發文，讚揚80歲的凱洛格（Keith Kellogg）從軍表現出色，並在其首個總統任期內擔任國家安全職位。凱洛格目前是親特朗普智庫「美國優先政策研究所」（AFPI）美國安全中心聯席主席。在特朗普首次執政期間，先後擔任過署理白宮國家安全顧問、白宮國家安全顧問委員會幕僚長、副總統彭斯的國安顧問。烏克蘭及俄羅斯問題特使一職需經參議院確認。

稱和議後助鞏固烏克蘭國防

特朗普競選時曾多次提到要在24小時內結束烏戰，但沒有具體細節。凱洛格本月初受訪時表示，結束俄烏戰爭將是特朗普新政府要解決的「最重大事情」。今年4月，他與另一曾任特朗普白宮國家安全顧問委員會幕僚長的弗萊茨（Fred Fleitz）發表報告，闡述結束烏戰的方案，當中包括美國將以停止軍援逼烏克蘭接受談判，同時警告俄羅斯若不加入談判，美國將繼續支援烏軍抗俄。在談判期間和達成協議後，美國將繼續軍援鞏固烏克蘭國防。

凱洛格今年6月向路透社說：「我們會告訴烏克蘭人：『你們得坐到談判桌前，假如你們不來，來自美國的支持將會停止。我們又會告訴（俄羅斯總統）普京，他必須來到談判桌，不然我們將提供烏克蘭一切所需，讓他們在戰場上殲滅你們。』」

分析指形同割地 被指厚俄薄烏

然而凱洛格的計劃偏重給予俄羅斯停戰的誘因，例如，為使俄羅斯參與談判，他主張以延長暫緩烏克蘭加入北約的時間，換取與俄羅斯達成「全面且可核查的安全保證協議」；他也主張談判時凍結戰線，認為烏克蘭應同意唯有循外交手段取回被俄佔領的土地。分析指出，透過外交手段收復領土肯定曠日持久，這幾乎形同割讓領土。凱洛格還建議美國及歐洲盟友，局部撤銷對俄制裁，從而鼓勵莫斯科採取措施邁向和平，並通過向俄進口能源徵收關稅，用以資助烏克蘭的重建。

華盛頓保守派智庫哈德遜研究所資深研究員科菲（Luke Coffey）認為，那不是「現實的和平方案」，「他提出的是一個讓俄羅斯勝利的計劃」。

拜登擬用特權供烏反坦克武器

另外，自2022年2月俄軍侵烏後，基輔已獲美國提供近600億美元軍援。路透社周三援引兩名華府消息人士報道，拜登準備行使「總統撥款權」給予烏克蘭價值7.25億美元（約56.5億港元）的多款反坦克武器。

不過，《華爾街日報》周三引述知情官員報道，拜登趕不及在卸任前將已獲准用於軍援烏克蘭的逾65億美元用完，這筆錢如何處理將留給特朗普定奪。專家認為，特朗普政府可能會用以作為脅迫烏克蘭談判的籌碼。

（路透社/衛報/BBC/華爾街日報）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕軍援烏克蘭 俄軍侵烏 凱洛格（Keith Kellogg） 特朗普

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