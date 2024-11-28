經貿班子成形 前貿易代表「門徒」接班

44歲的格里爾是特朗普第一個總統任期貿易代表萊特希澤的幕僚長。彭博社指出，格里爾密切參與特朗普第一任期的貿易政策決策，包括對中國徵收高額關稅，以及在疫情爆發前不久達成的部分貿易協議談判。他今年5月在跨黨派的美中經濟與安全審議委員會作證時表示，對抗中國的貿易政策相當於美國的「世代挑戰」，在某些情况下，追求與中國戰略脫鈎會帶來陣痛，但什麼都不做或低估中國所帶來的威脅，所付出的代價會更大。

將出掌白宮國家經濟委員會的哈西特，曾於2017年至2019年出掌白宮經濟顧問委員會。特朗普在聲明中說，哈西特將確保美國與過去利用美國的國家進行公平貿易，強化美國與新、舊盟友的經濟關係。62歲的哈西特今年8月接受美國CNBC採訪時力推特朗普的關稅計劃，「他（特朗普）想馬上把美國關稅設定為與其他國家向我們徵收關稅相等」。

墨總統回應關稅 警告以牙還牙

特朗普周一威脅要對來自中國、加拿大和墨西哥的貨物加徵關稅後，墨西哥總統辛鮑姆翌日警告，如果特朗普一意孤行，墨西哥或會以牙還牙，這些行為會導致兩國企業營運風險上升，同時加劇通脹和失業問題。加拿大總理杜魯多致電特朗普，強調雙方對話「良好」。有加國高級官員表示，兩國領袖集中在貿易和邊境安全上進行「有成果和具建設性的對話」，並承諾「會保持聯絡」。

（路透社/法新社/新華社/中央社）