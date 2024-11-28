明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

經貿班子成形 前貿易代表「門徒」接班

【明報專訊】美國總統當選人特朗普的經貿班子大致成形。前貿易代表萊特希澤的44歲「門徒」格里爾（Jamieson Greer）周二（26日）獲特朗普任命為來屆政府的貿易代表，經濟學家哈西特（Kevin Hassett）則獲任命出掌白宮國家經濟顧問委員會，他們將與財長提名人選、著名對冲基金經理貝森特密切合作，落實特朗普一連串經貿承諾。

44歲的格里爾是特朗普第一個總統任期貿易代表萊特希澤的幕僚長。彭博社指出，格里爾密切參與特朗普第一任期的貿易政策決策，包括對中國徵收高額關稅，以及在疫情爆發前不久達成的部分貿易協議談判。他今年5月在跨黨派的美中經濟與安全審議委員會作證時表示，對抗中國的貿易政策相當於美國的「世代挑戰」，在某些情况下，追求與中國戰略脫鈎會帶來陣痛，但什麼都不做或低估中國所帶來的威脅，所付出的代價會更大。

將出掌白宮國家經濟委員會的哈西特，曾於2017年至2019年出掌白宮經濟顧問委員會。特朗普在聲明中說，哈西特將確保美國與過去利用美國的國家進行公平貿易，強化美國與新、舊盟友的經濟關係。62歲的哈西特今年8月接受美國CNBC採訪時力推特朗普的關稅計劃，「他（特朗普）想馬上把美國關稅設定為與其他國家向我們徵收關稅相等」。

墨總統回應關稅 警告以牙還牙

特朗普周一威脅要對來自中國、加拿大和墨西哥的貨物加徵關稅後，墨西哥總統辛鮑姆翌日警告，如果特朗普一意孤行，墨西哥或會以牙還牙，這些行為會導致兩國企業營運風險上升，同時加劇通脹和失業問題。加拿大總理杜魯多致電特朗普，強調雙方對話「良好」。有加國高級官員表示，兩國領袖集中在貿易和邊境安全上進行「有成果和具建設性的對話」，並承諾「會保持聯絡」。

（路透社/法新社/新華社/中央社）

相關字詞﹕哈西特（Kevin Hassett） 格里爾（Jamieson Greer） 辛鮑姆（Claudia Sheinbaum） 杜魯多 特朗普 2024美國總統大選 美加關係 美墨關係

上 / 下一篇新聞