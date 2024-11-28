特朗普研直接與金正恩對話 盼藉此降武裝衝突風險 助美朝破冰

路透社引述消息人士報道，政策討論過程流暢，但特朗普尚未作最後決定。消息人士說，特朗普初步目標是恢復基本接觸，但具體政策目標或時間表尚未確定。消息人士指出，中東和烏克蘭等更緊迫的外交政策問題可能會優先於朝鮮問題。

特朗普與金正恩的個人關係始於特朗普第一任期內兩人前所未有的外交接觸，那時兩人曾從互相侮辱的言辭交鋒轉變為交換特朗普稱為「美麗」的信件。「特金會」2018至2019年間3度舉行。

擴核彈庫親俄 金正恩恐更自恃

過去四年，朝鮮對美國總統拜登提出的無條件會談提議置之不理，而金正恩如今因擁有已擴大的導彈庫以及與俄羅斯更密切的關係，而變得更有恃無恐。

朝鮮官媒仍未公開提及特朗普再度當選，金正恩本月曾指美方不斷擴大核軍事同盟，並在朝鮮半島出動戰略武器，指這些舉措或引發核戰。

美國聯邦參議員哈格蒂較早時向路透社表示，特朗普有可能對直接接觸持開放態度，認為如果美朝重啟對話，他會對兩國關係改善感到樂觀。

另外，內定在特朗普新政府出任白宮幕僚長的懷爾斯（Susie Wiles）周二表示，特朗普過渡團隊已跟白宮簽署諒解備忘錄，讓預定內閣提名人選能開始準備工作，完成權力有序過渡。

根據備忘錄，特朗普團隊聲稱因有自己的道德計劃，因此避免簽署道德宣誓書，稱他們的道德計劃能符合特朗普「對人員無縫進入新政府的要求」。

根據聯邦總務署網站資料，道德宣誓書內容包括承諾過渡團隊成員將避免利益衝突、保護機密信息等。

（路透社/紐約時報）