中美達換囚協議 美籍港人梁成運獲釋

美指錯誤拘留 華稱依法處理

白宮國家安全委員會指出，獲釋的三人包括得州商人斯威丹（Mark Swidan）、華裔商人李凱（Kai Li）和美籍港人梁成運（John Leung）。聲明還表示，目前所有被美國認定為「遭錯誤拘留」的美國公民均已回國。中方表明相關案件是依法處理。

李凱與梁成運同因間諜罪而入獄，李凱2016年被捕，在2018年被判刑10年，梁成運2021年被捕，去年5月被判無期徒刑。斯威丹2012年到廣東購買地板等材料時遭到拘押，被控製造和販毒，2013年受審，2019年被判死刑，緩期兩年執行。

美國務院發言人在感恩節前夕表示：「他們很快將返回美國，與多年未見的家人團聚。」他補充說：「感謝本屆政府與中華人民共和國的外交努力，所有在中國被錯誤拘留的美國人現在都已回家。」

政治新聞網站Politico昨報道，這項換囚協議是白宮、國務院官員與中方官員多年密集談判的結果，作為交換，幾名被美國拘留的中國公民也將獲釋，身分未有公布。

一名美國官員透露，總統拜登本月在秘魯出席亞太經合組織（APEC）第31次領導人非正式會議期間，與中國國家主席習近平會晤時，曾推動釋放這三名美國公民。

這次是繼今年9月中國釋放自2006年起入獄的美籍華人牧師林大衛（David Lin）後，中美再有換囚安排。

美調低對中國旅遊警示

中方釋放三人消息公布之際，美國國務院周三調低對中國的旅行警示，由第三級「重新考慮前往」降至第二級「提高警惕」，警示內容已沒有「存在錯誤拘留風險」字眼。

（Politico/路透社/法新社/CBS新聞/CNN）