以黎停火多國歡迎 聯國關注落實 美法盼停火擴至加沙 以警告真主黨倘違約恢復攻擊

停火協議於當地時間周三（27日）凌晨4時（香港時間昨早10時）生效。根據協議，以軍在60天內逐步撤出黎巴嫩，真主黨成員及其武器將撤至距以黎邊境約30公里的利塔尼河（Litani River）以北，數千名黎巴嫩政府軍與現有的聯合國維和隊將部署到邊境，而美、法將加入聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）、黎巴嫩軍隊和以色列軍隊之間現有的三方機制，並以美國為首，監督協議執行。報道稱，雖然並非正式協議一部分，但美國發出保證函，若真主黨再次攻擊以色列，美方將支持以方向黎巴嫩採取軍事行動的自由。這次協議基本遵循聯合國安理會第1701號決議的框架，該決議旨在結束2006年以色列與真主黨的戰爭，但從未全面執行。

拜登周二在白宮宣布停火，稱這是為了永久停止敵對行動，強調「不會允許真主黨和其他恐怖組織的殘餘勢力再次威脅以色列安全」，若真主黨違反協議，對以色列構成直接威脅，以色列保有自衛權。他表示，美軍雖然不會部署到黎南，但美法將與以黎合作全面執行停火協議。他透露，未來幾天將與土耳其和埃及等國繼續推動加沙停火。法國總統馬克龍在聲明中表示，今次協議「為黎巴嫩揭開新一頁」，但警告加沙戰爭仍持續，認為以黎停火可為結束加沙戰爭開路。拜登政府官員稱，總統當選人特朗普的國安團隊已收到以黎停火的簡報，預計候任政府會繼續支持停火。

內塔尼亞胡：真主黨倒退數十年

內塔尼亞胡在內閣通過協議後發表講話，解釋停火3大原因：集中對付伊朗威脅、補充武器供應並讓疲憊的軍隊休息以及孤立哈馬斯 。他說，真主黨的力量已大為削弱，令對方倒退數十年。他表示，停火期限取決於真主黨，若真主黨有任何違規行為，以軍將作出強而有力的回應，包括若它試圖重新武裝、在邊境附近重建恐怖分子基建、射火箭等，以色列都會發動攻擊。

真主黨促以方遵協議撤出佔領據點

儘管真主黨已受重挫，但其發言人在以色列宣布停火後表示，真主黨仍強大，稱「以色列被打敗」。黎巴嫩總理米卡提表示，停火協議是 「恢復國內平靜和穩定重要一步」，並允許居民返回家園，他要求以色列全面遵循協議，撤出目前佔領的據點。美國官員稱，真主黨目前無論在軍事或政治上都很弱，停火為黎巴嫩重建其主權提供機會。一直支持真主黨的伊朗昨表示，歡迎結束以色列在黎巴嫩的「侵略」，強調伊朗堅定支持黎巴嫩政府、人民及抵抗組織。中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會回應提問時說：「我們支持一切有利於緩解緊張局勢、實現和平的努力，歡迎有關方面就停火達成一致。同時，中方認為加沙未能實現停火止戰是中東局勢本輪動盪的根源，各方應當攜手推動加沙早日全面、持久停火。」

黎南居民湧返家鄉現車龍

在黎巴嫩首都貝魯特南郊的真主黨根據地，周三可聽到慶祝停戰的槍聲。縱使以軍警告黎南居民不要返回家鄉或接近以軍陣地，黎巴嫩軍方也呼籲居民暫時不要返回家園，因以軍尚未撤出，但由貝魯特通往黎南的公路，在停火不久後開始出現車龍，數以千計居民正返回黎南的家。

最新民調顯示，逾八成內塔尼亞胡支持者反對達成停火協議。內塔尼亞胡被政治對手指摘同意停火如同投降，有住在以色列靠近黎巴嫩邊境的居民亦對達成停火協議表懷疑。有撤離的以北居民表示想回家，但對黎南人重返家園感到不安，擔心真主黨會滲透入這些村莊，並重建勢力，且他們也不相信黎軍和美國能夠恢復邊境安全。

（BBC/衛報/路透社/金融時報）